Una médica forense declara en el juicio contra Daniel Sancho que las heridas de Arrieta "son compatibles con una pelea"

El tribunal de Koh Samui ha retomado este miércoles el juicio contra Daniel Sancho por el presunto asesinato de Edwin Arrieta. Una vista oral a puerta cerrada a la que han vuelto a asistir los padres del acusado, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo. Después de cinco días de parón por la celebración del Año Nuevo en Tailandia, los magistrados han escuchado a nuevos testigos de la Fiscalía, dos policías y una médica forense que participaron en la investigación del caso.

La declaración más reveladora ha sido la de la forense del hospital de Koh Phangan, que según han confirmado fuentes presentes en la sala a 20minutos, ha admitido que las heridas en la zona occipital de Arrieta "son compatibles" con una pelea, una afirmación que podría apuntalar la tesis de la defensa de Sancho, que sostiene que fue un "homicidio imprudente" provocado por una pelea previa entre ambos.

De hecho, según ha confirmado la defensa de Daniel Sancho a este periódico, incluido su equipo jurídico criminológico en España y su padre, "las sesiones se están desarrollando de forma satisfactoria para nuestro intereses". Algo que ha corroborado el abogado tailandés, Apichart Srinual, que también se ha mostrado satisfecho con el desarrollo de esta jornada del juicio y ha explicado ante los medios que "a día de hoy nadie puede especificar qué causó la muerte" del cirujano colombiano, incidiendo en que Sancho "sigue siendo inocente hasta que haya un veredicto" de culpabilidad.

El abogado español de Sancho, Marcos García Montes, ya expuso en una entrevista a 20 Minutos que "los médicos forenses no pueden determinar la fecha de la muerte" y que "estaríamos ante un homicidio imprudente que en el Código Penal tailandés son de 8 a 10 años si se considera grave y de seis si se considera leve". Subrayó, además, que "si condenan a Daniel a homicidio imprudente leve, en dos años podría estar en España" para terminar de cumplir su condena.

"En ningún caso contradice a la acusación"

No obstante, el abogado español de la familia Arrieta, Juango Ospina, se ha mostrado "indiferente" ante esta nueva revelación y ha explicado a este periódico que "en ningún caso contradice" la tesis de que fue un asesinato premeditado: "La forense ha dicho que fue una muerte violenta y que es compatible o no con una pelea, no ha sido categórica, sino que ha dejado la duda. En cualquier caso, ha sido una declaración conforme a lo esperado porque es lo mismo que ya había dicho en su informe".

El abogado sostiene, además, que los forenses no pueden determinar la causa exacta de la muerte porque faltan muchas partes del cadáver, que fue descuartizado: "Con un cráneo, unas manos, unas piernas y unos genitales no se puede determinar cómo mataron a la víctima. Los forenses no pueden decir que lo mató de una cuchillada en el corazón porque no hay corazón".

"La declaración de la forense no es trascendental para que sea considerado un asesinato con premeditación porque para eso están todos los elementos previos a la muerte", dice Ospina. "No es imprescindible saber la causalidad exacta de la muerte. En el caso de Marta del Castillo no apareció el cuerpo y les condenaron por asesinato, y como ese hay tantos y tantos casos", añade.

Análisis de las pruebas forenses

Durante la sesión también se han presentado pruebas forenses, concretamente se han analizado las partes del cuerpo de Arrieta que fueron halladas en varios lugares de la isla de Koh Phangan y en el mar. Según el informe policial, se encontraron ocho de las al menos 17 partes en las que el cadáver del cirujano colombiano fue desmembrado. Entre las partes encontradas están la cabeza y la pelvis, pero nunca ha llegado a aparecer el tórax, clave para la autopsia.

Otra de las pruebas presentadas este miércoles ante el tribunal han sido los mensajes de móvil que intercambiaron Sancho y Arrieta el día antes de la muerte del colombiano. "Ya estoy aquí esperando porque supuestamente llegabas en 20 minutos", le escribió el español al cirujano cuando esperaba su llegada a la isla de Koh Phangan, según ha revelado el programa TardeAR de Telecinco. "¡Ah! fenomenal, llegas y te vas a hacer un plan tú solo y yo aquí esperándote en el puerto", fue un segundo mensaje que le envió después de que Arrieta le contestara que tenía intención de darse una vuelta al llegar. El colombiano le respondió que era un "enojón" por enfadarse, evidenciando que las discusiones eran frecuentes entre ellos.

El abogado tailandés de Sancho ha restado importancia a esas pruebas presentadas por la Fiscalía y ha señalado ante la prensa que "los mensajes no dicen nada importante". Asimismo, se ha mostrado "satisfecho" con el desarrollo de la sesión.

Daniel Sancho, por su parte, ha vuelto a hacer preguntas a todos los testigos, siempre bajo permiso del tribunal, y su defensa asegura que está más satisfecho con el sistema de traducción, que tantos problemas dio en la primera semana del juicio. Sancho decidió el pasado jueves prescindir de la traducción al español, que realizaba una traductora por videoconferencia desde Bangkok, y las declaraciones solo se traducen al inglés, con la ayuda de una traductora de "su confianza". La traducción al español se reincorporará cuando declaren los testigos españoles de la defensa, a partir del 25 de abril.

A la salida del tribunal, Rodolfo Sancho no ha querido hacer declaraciones ante los periodistas que le han abordado y se ha limitado a decir que está "muy satisfecho" con el trabajo de los abogados que defienden a su hijo.

La defensa solo aceptará "homicidio imprudente"

El abogado español de Daniel Sancho, Marcos García Montes, se ha mostrado este miércoles dispuesto a negociar con la acusación, aunque ha dejado claro que un acuerdo solo pasa por aceptar ambas partes que fue "un homicidio imprudente". Así lo ha explicado en una entrevista en Rac1, en la que ha insistido en que "hubo una pelea" previa porque Arrieta "intentó violar" a su cliente y que en ningún caso se trató de un asesinato premeditado.

No obstante, el abogado español de la familia Arrieta, Juango Ospina, explicó a 20 Minutos que lo único que contemplan es el "asesinato premeditado, el perdón a la familia y la reparación del daño", cerrando así la puerta a una posible negociación. "Lo primero que tiene que hacer es pedir perdón a la familia porque todavía no lo ha hecho y sigue diciendo que es inocente", dijo.