Continúa el juicio contra Daniel Sancho por asesinato premeditado, aunque las sesiones están paralizadas hasta este miércoles por festividades tailandesas. Por ello, Juan Gonzalo Ospina, abogado de la familia de Edwin Arrieta, regresó a Madrid y aprovechó para hablar brevemente del caso y, también, de Rodolfo Sancho, para el que tuvo buenas palabras.

El letrado defendió que los Arrieta no iban a negociar con la defensa, pues "el dinero no va a traer la vida de Edwin Arrieta y no es lo que está buscando la familia", sino que quieren "una resolución justa y que todo el peso de la ley tailandesa pueda caer sobre Daniel Sancho".

Pero la prensa también le preguntó por esas declaraciones que dio el padre del acusado en el estreno de un documental en HBO Max, algo que Ospina asegura que no ha visto.

"En relación a Rodolfo, puedo decir que ha tenido con nosotros un trato humano, excelente. Y me llevo en mi intimidad haber podido compartir con él algunos momentos que demuestran que es una persona con una sensibilidad, empatiza con el dolor de la familia", aseguró, en declaraciones a EFE.

Aun así, sí que quiso rebatir algunas de sus palabras: "No hay dos víctimas, hay una víctima, que es Edwin Arrieta. Y hay muchas víctimas por parte del lado de la familia, que ha perdido a un hijo, a un hermano... Hay un gran dolor por su muerte y por la situación de precariedad económica, ha dejado a una familia que era totalmente dependiente".

"Aquí solo hay una víctima. Si se puede matizar, creo que podría haber una víctima colateral que son las familias", añadió. "El asesino del señor Arrieta no es ninguna víctima, es el responsable absoluto de habernos traído hasta aquí y, por lo tanto, todo el peso de la ley tailandesa tiene que caer sobre él".