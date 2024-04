La Policía de la Moral vuelve a arrestar a mujeres en las calles de Irán por no usar velo

La Policía de la Moral de Irán ha puesto en marcha una nueva campaña para reimponer el uso obligatorio del velo islámico, deteniendo a las mujeres que no utilizan la prenda. Esto se debe a que muchas iraníes dejaron de llevar el velo tras la muerte de la joven Mahsa Amini en 2022, según han denunciado varios periodistas y abogados.

La denominada operación Luz ha intensificado la presencia de la Policía en las calles y es la responsable de aplicar el estricto código de vestimenta islámico y de los arrestos de mujeres que no se cubren el cabello. "Me llevaron violentamente a una habitación y me dieron electrochoques [con un táser]", narró en su cuenta de X (antes Twitter) la periodista Donya Qalibaf, que fue detenida por no llevar el velo en una estación de metro. "Todo el tiempo tenía esposadas las manos", expresó.

La periodista Atefeh Mahmoudi informó asimismo de que fue rodeada por una furgoneta, tres motocicletas y un coche para ser arrestada por no llevar el velo. "Me rodearon como si quisieran atrapar a un delincuente peligroso", manifestó también en X la informadora, que fue liberada después de firmar una carta en la que se comprometió a usar el velo. El abogado Ali Mojtahedzade ha afirmado además que en una de las plazas del sur de Teherán, junto a la sede de la Fiscalía, fue testigo de como "un agente de la Policía golpeó a una mujer y la arrojó a una furgoneta por no llevar el hiyab".

Muchas iraníes han dejado de usar el velo como forma de desobediencia civil desde la muerte en septiembre de 2022 de Amini tras ser detenida precisamente por llevar mal puesto el hiyab, lo que provocó fuertes protestas en el país. Tras el aplastamiento de las protestas desatadas por la muerte de la joven con una represión policial que causó 500 muertos, las autoridades iraníes han tratado de reimponer el uso del velo con diversos métodos de coacción, pero no lo han logrado totalmente.

Según parece, en los últimos meses había aumentado el número de mujeres con el cabello descubierto en las calles de Teherán, en tiendas y restaurantes. Amnistía Internacional (AI) denunció a principios de marzo que las autoridades iraníes están llevando a cabo una campaña de represión masiva contra mujeres que no usan el velo, con la confiscación de miles de vehículos, penas de cárcel y hasta latigazos. Ante esto, el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, afirmó a principios de mes que las iraníes deben "obedecer" y cubrirse el cabello con un velo islámico.