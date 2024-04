Rafael Amargo acude a firmar por primera vez desde que quedó libre tras el juicio: "Entrar en la cárcel te cambia por completo"

El bailaor Rafael Amargo acudió este lunes a la Audiencia Provincial de Madrid para cumplir con la medida cautelar que le impusieron el pasado viernes los magistrados que le han juzgado para que esté en libertad hasta que se dicte sentencia: firmar dos veces al mes en la sede judicial.

Pasadas las doce del mediodía, el artista llegó a la Audiencia Provincial acompañado por su abogado, Marcos García-Montes, para cumplir con el trámite, y antes de entrar, contestó a las preguntas de la prensa.

"Casi seis meses que he estado ahí, entonces, estoy aclimatándome", confesó, sobre su estancia en prisión provisional, tiempo que terminó el pasado viernes tras quedar en libertad al acabar el juicio en el que se le acusa, junto al productor Eduardo de Santos y un socio, de vender droga desde su piso de Madrid.

"Esto de entrar en la cárcel te cambia por completo muchísimas cosas que... Parece que no, pero hay que vivirlo, hay que vivirlo. Espero que no lo viváis", reflexionó el coreógrafo. "Ya no se me olvida que tengo que venir a firmar. ¿Quién me mandaría no hacerlo?".

"Lo que quiero es hacer lo que he hecho toda la vida, bailar, porque llevo seis meses sentado ahí", aseguró el artista. "La cárcel tiene sus cosas malas y tiene sus cosas buenas. Yo creo que soy en muchas situaciones otro hombre diferente. La rapidez, desde luego he trabajado la paciencia muchísimo. He trabajado muchísimas cosas que tenía que trabajar y que me han venido muy bien".

"Primero queda la sentencia. Pero vamos a soñar bonito y vamos a soñar positivo, ¿no?", añadió, a la espera de la resolución del juez, que consideraría "una injusticia muy grande" si no es absolutoria. "Confío en la justicia y en lo que ellos digan".

Rafael Amargo y su abogado, Marcos García-Montes. SERGIO PÉREZ / EFE

"Lo primero que uno tiene que hacer para avanzar es arrepentirse. Porque con el creerse que lo ha hecho bien no va a ningún lado. Todos nos equivocamos. Lo primero es asumir la equivocación, asumir la velocidad con la que yo iba viviendo", sostiene Rafael Amargo, en referencia no al caso, sino a sus acciones como individuo.

La Fiscalía pide 9 años de cárcel para el bailaor y su productor, y seis para su socio. Mientras esperan la sentencia, que tanto el artista como su abogado confíen que será absolutoria, continúan manteniendo su inocencia.