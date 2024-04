La luna rosa llega en abril: cómo y cuándo verla en España

La próxima luna rosa, también conocida como superluna o luna peonia, tendrá lugar este mes de abril. Un evento astronómico que se puede observar desde cualquier parte del mundo y sin necesidad de contar con instrumentos específicos como telescopios o prismáticos.

El fenómeno tendrá lugar a finales de mes, en la madrugada del 24 de abril, cuando la primera luna llena de la primavera se alce en el cielo nocturno. El satélite terrestre saldrá a las 20.48 horas del día 23 y sobre las 01.49 mostrará todo su esplendor desde la constelación de Escorpio.

Ahora bien, a diferencia de la luna de sangre, en la que se tiñe de un color rojizo, durante la luna rosa el satélite no adquirirá un tono rosado. Y es que su nombre no hace referencia al color, sino que se debe a la floración del musgo rosa o phox de montaña, unas flores que suelen nacer en Norteamérica y Canadá.

Pese a no mostrarse de color rosa, esta luna sí será más luminosa de lo normal. Por ello, si se desea emplear un telescopio para su observación, es recomendable utilizar un filtro para suavizar el resplandor y que no cause ningún tipo de daño a los ojos.

Para observar el acontecimiento solo habrá que alejarse a un lugar sin contaminación lumínica y, a poder ser, con cielo despejado y libre de obstáculos como árboles o edificios altos, ya que podrían afectar a una visibilidad óptima.