El problema de salud de Marta López Álamo que le afecta a su día a día: "No me apetecía hacer absolutamente nada"

Marta López Álamo ha sido invitada a Un cuento imperfecto, el videopódcast de Mtmad presentado por Jessica Bueno y Luitingo. En él, la influencer ha hablado sobre su vida y ha aprovechado para sincerarse sobre un tema que le afecta especialmente en su día a día.

La mujer de Kiko Matamoros ha acudido recientemente al médico y, tras realizarse una serie de pruebas, le han detectado un problema de salud que le impide realizar sus rutinas diarias de la misma manera que antes.

"Me diagnosticaron hipotiroidismo hace poco y no me apetecía hacer absolutamente nada", ha confesado la modelo. Este problema de salud está relacionado con la glándula tiroides y ocurre cuando esta no segrega suficientes hormonas tiroideas para satisfacer las necesidades del cuerpo.

La influencer se ha sincerado sobre este tema en referencia a la conversación que estaban manteniendo sobre las relaciones sexuales. "Si lo hacéis todos los días, una vez cada dos días o tres veces a la semana, y de repente no, pues algo pasa", ha detallado ella.

"Él me respetaba", ha asegurado la joven sobre la relación de problema de salud y su vida íntima con Kiko Matamoros, ya que uno de los síntomas del hipotiroidismo es encontrarse cansado.

"Cuando él salió del hospital o estaba ingresado, pues con la vía tampoco podía", ha explicado para concluir con el tema, en referencia a cuando su marido ha tenido que estar supervisado por los médicos.