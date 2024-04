Jessica Bueno explica por qué no puede ser madre junto a Luitingo: "No voy a poder darte un hijo"

"Nunca digas nunca", ha intentado convencerle él, aunque sin mucho éxito. "Uno de los motivos por los que no me atrevía a dar el paso a tener una relación contigo era eso", ha explicado ella haciendo referencia a la posible paternidad, "porque yo ya te quería tantísimo que sentía que era como cortarte las alas. Porque tienes mi edad y yo ya tengo tres hijos. He sido muy adelantada".

Ella sabe que Luitingo no ha "formado una familia" y por eso, tomar esta decisión es para ella algo "egoísta", aunque está segura de sus intenciones. "Ya no quiero tener más hijos, tener una relación implica no ser padre". Este pensamiento, como así ha querido dejar claro, es inamovible y nada parece hacerle querer cambiar de opinión. Por eso, su novio no ha dudado en aceptarlo: "Yo siempre he respetado tus decisiones y tus pensamientos. Siempre he tenido la ilusión de ser padre, pero lo que no se puede por un lado, se complementa por otro".