El economista Gonzalo Bernardos avisa del problema en la compra de vivienda: "Se ha de poner en marcha un urbanismo relámpago"

La situación del mercado de la vivienda en España es una de las grandes cuestiones que estudian los analistas para tratar de comprender, buscar una solución y ofrecer sus conclusiones sobre un problema acuciante para gran parte de la sociedad española.

En ese sentido, el economista y profesor de economía en la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, ha aprovechado su intervención como colaborador habitual en el programa Al Rojo Vivo de La Sexta para valorar la situación. Bernardos explicó que, "en materia de compra, el problema que tenemos es que como mínimo necesitaríamos 250.000 viviendas nuevas y el último año solo se han vendido 60.000".

"Muchos promotores no llegan al mercado porque el Banco no les da crédito"

Para Bernardos, parte del problema surgió con la crisis de 2008: "Muchos promotores se arruinaron después de la crisis y muchos que quieren llegar al mercado no pueden hacerlo porque el Banco no les da crédito para comprar el suelo. Y en tercer lugar, es que todos los promotores se quejan es que no hay suelo disponible porque los Ayuntamientos no lo han generado y el que se ha empezado a generar tarda muchos años, entre 10 y 15".

Este problema tiene su eco en el presente, y el economista lo relaciona con la futura "ley del suelo" del Gobierno, una norma que, para Bernardos, "intenta mejorar la situación, pero se ha de ser más radical y se ha de poner en marcha un urbanismo relámpago".