Cómo solicitar las ayudas a la compra de vivienda para jóvenes este 2024

Uno de los grandes retos del Gobierno es la vivienda, sobre todo el acceso a la misma por parte de los jóvenes. De hecho, es uno de los objetivos del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025.

Los jóvenes pueden optar a diferentes tipos de ayudas, tal y como recoge el portal especializado en vivienda Idealista, bien sean subvenciones directas o ayudas con la hipoteca.

Además, los bancos tienen sus propios productos financieros destinados a los jóvenes. La mayoría ofrecen ayudas en hipotecas de tipo variable, cuyo importe depende de la fluctuación del euríbor. Es el caso de Bankinter, Banco Santander, CajaSur, Kutxabank, Hipotecas.com, Ibercaja y Unicaja.

Además, el Santander, Unicaja e Ibercaja también ofrecen la oportunidad de adquirir un préstamo a tipo fijo para aquellos jóvenes menores de 35 años.

Ayuda del Gobierno

En cuanto a las ayudas del Gobierno, para personas de hasta 35 años, se puede acceder a una subvención directa del Estado de hasta 10.800 euros, con un límite del 20% del precio de adquisición. Estos son los requisitos:

El precio de la vivienda no puede superar los 120.000 euros.

Debe situarse en un municipio con una población de hasta 10.000 habitantes.

El inmueble debe ir destinado a convertirse en vivienda habitual y permanente durante al menos cinco años.

Si quieres acceder a esta ayuda, no puedes ser propietario o usufructuario de otra vivienda en España.

La unidad de convivencia no puede cobrar más de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, 25.200 euros anuales en 14 pagas. Este valor asciende a cuatro veces el IPREM (33.600 euros anuales) en el caso de personas con discapacidad, o incluso a cinco veces el IPREM (42.000 euros anuales) en el caso de discapacidad severa.

Aunque estas ayudas las concede el Estado, se deben pedir en las distintas comunidades autónomas, que a su vez, también tienen sus propias líneas de ayuda para compra de vivienda por jóvenes.

Madrid

Madrid la dirige a menores de 35 años, concediendo entre el 80 y hasta el 95% de la hipoteca, si la casa no supera los 390.000 euros de su valor de tasación o el precio de compraventa.

Andalucía

En Andalucía, los menores de 35 años pueden aplicar un tipo de gravamen reducido del 3,5% en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y de un 0,3% en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) cuando compren una casa de menos de 150.000 euros. La Junta prepara además una ayuda que consistirá en que el Gobierno autonómico avalará el 15% de la hipoteca.

Castilla-La Mancha

En Castilla-La Mancha, los menores de 35 años pueden acceder a estas ayudas: si es una casa nueva, un IAJD reducido del 0,5% y si es una vivienda de segunda mano, un ITP reducido del 5%.

Castilla y León

En Castilla y León, los menores de 36 años tienen estas ayudas: si es una casa nueva, un IAJD reducido del 0,5% y si es una vivienda de segunda mano, un ITP reducido del 4%.

Cataluña

En Cataluña, los menores de 33 años que compren vivienda de segunda mano pagan un ITP reducido del 5% (el general es del 10%) si la base imponible total declarada en tu última declaración de la renta, restándole el mínimo personal y familiar, es de 30.000 euros o menos.

Galicia

En Galicia, los menores de 35 años que compren vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes podrán optar a una ayuda de 10.800 euros, siempre que esta cuantía no supere el 20% del precio de la compra. Los menores de 36, además, se pueden beneficiar de dos ayudas: si se compra una vivienda nueva, el IAJD es del 0,5% (el general es del 1,5%) si el patrimonio de tu unidad familiar no supera los 200.000 euros y si es una vivienda de segunda mano, se pagará un ITP reducido del 3%, siempre que el patrimonio de la unidad familiar no supere los 200.000 euros.

Murcia

En la Región de Murcia, si eres menor de 35 años, la Región de Murcia te avala hasta el 20% de la compra de una casa para que el banco te conceda una hipoteca que financie el 100%.

C. Valenciana

En la Comunidad Valenciana, los jóvenes menores de 35 años que compren vivienda usada pagarán un ITP reducido del 8% (el general es del 10%) si la base liquidable general más la base del ahorro de tu última declaración de la renta no supera los 30.000 euros (47.000 euros si has hecho la declaración conjunta).