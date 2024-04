Trias no descarta pactar con el PSC si Junts no gana el 12-M: "Veremos, en la vida todo puede cambiar"

El jefe de filas de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias, no ha cerrado la puerta a un hipotético acuerdo en Cataluña con el PSC tras las elecciones del 12 de mayo si no las gana Junts: "No gobernaremos con los socialistas, si ganamos. Y si no, veremos".

"En la vida, todo puede cambiar. Tú tienes que estar abierto a negociar con la gente", ha remarcado este lunes en declaraciones a SER Catalunya, en las que ha destacado que quien se encargará de las negociaciones postelectorales por parte de JxCat es una persona "insobornable" como el expresidente catalán Carles Puigdemont.

Según Trias, "la vida es así de dura, en la vida debes tener las cosas claras, planteamientos claros, ser capaz de explicarlos con claridad y no tener miedo".

"Puigdemont no tiene miedo, tiene muy claro lo que hemos de hacer y adónde hemos de llevar el país, tiene muy claro que el país no solo se construye con la independencia, que también, sino que el país se construye sobre todo generando actividad económica, generando bienestar", ha razonado.

Por otra parte, Trias ha descartado completamente un posible pacto postelectoral entre Junts y la formación ultraderechista Aliança Catalana, de Sílvia Orriols: "Esto es evidente que no pasará".