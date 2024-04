Illa no descarta pactos ni con ERC ni con Junts mientras Puigdemont amenaza con retirar el apoyo a Sánchez si "hace un Collboni"

Las elecciones catalanas del 12-M y los pactos postelectorales han centrado la actualidad política de este fin de semana en Catalunya. Mientras el candidato del PSC, Salvador Illa, ha abierto la puerta a pactar con todas las fuerzas políticas representadas en el Parlament -desde las independentistas al PP-, con excepción de Vox y Aliança Catalana, el expresidente de la Generalitat y candidato de Junts, Carles Puigdemont, amenazó al socialista con retirar el apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si "hace un Collboni" tras los comicios, en referencia al apoyo de comuns y PP que recibió para poder gobernar y que dejó fuera a Trias.

Illa ha reivindicado este domingo, desde Badalona, que no es hora de "poner vetos", sino que prefiere "hablar de acuerdos". Por ello, aunque ha pedido esperar al "veredicto de las urnas" para hablar de pactos postelectorales, ha abierto la puerta a tejer acuerdos con Junts, ERC o PP. "Tenemos planteamientos políticos diferentes, pero eso no nos impide llegar a acuerdos", ha afirmado el candidato socialista, que estableció como única línea roja los "discursos de odio de Vox y Orriols".

Tras presumir de que su formación ha logrado acuerdos con anterioridad con ERC, Junts y PP en otras ocasiones, Illa ha segurado que "poner vetos, bloquear, paralizar, hacerlo difícil... no lleva a ninguna parte". "Esperemos a que hablen los ciudadanos de Cataluña, y a partir de ahí veremos", ha dicho tras señalar que considera una "falta de respeto" a los catalanes hablar de pactos postelectorales antes del 12M.

Asimismo, ha defendido que desde su formación optan por dar "un salto adelante" después de diez años de gobiernos independentistas y ha hecho un llamamiento a "no bloquear" la gobernabilidad de Catalunya tras las elecciones.

Puigdemont amenaza con retirar el apoyo a Sánchez

El candidato socialista ha realizado estas declaraciones después de que Puigdemont advirtiera este domingo, en una entrevista en ElNacional, que su formación retiraría el apoyo al Gobierno de Sánchez en el caso de que Illa siguiera los pasos del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en el Ayuntamiento y le arrebatara la presidencia de la Generalitat. "¿Qué recorrido podría tener el acuerdo con el PSOE en estas condiciones? No nos preocupa nuestra situación, nos preocupa qué podemos hacer con un partido que no cumple o que no respeta unos mínimos, no podríamos ir muy lejos", ha argumentado Puigdemont.

En junio del año pasado, el alcalde de la capital catalana consiguió la alcaldía tras un acuerdo del PSC, PP y BComú a pesar de que Xavier Trias (Junts) ganara los comicios: "Nadie entendería que esto ocurriera en el Parlament de Catalunya", ha insistido Puigdemont.

Las declaraciones del líder de Junts han recibido la respuesta del cabeza de lista de los Comunes a las europeas, Jaume Asens, quien le ha avisado de que la política catalana y la española son dos cosas diferentes y que los partidos progresistas deben "hacer un esfuerzo" para trabajar conjuntamente y evitar que la derecha y la extrema derecha gobiernen. "Debe tener claro que o se entiende con el gobierno de coalición de Madrid o con el PP y Vox", ha espetado.

Por su parte, el candidato de Cs a las elecciones catalanas, Carlos Carrizosa, ha defendido que el expresidente de la Generalitat es un "golpista pero dice la verdad": "Illa no tiene ningún tipo de oportunidad de ser presidente, porque tiene que gobernar el separatismo" para que Sánchez siga siendo presidente.

Aragonès eleva el todo de su campaña

Illa también tendió la mano al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, quien este sábado elevó el tono de su campaña contra el PSC y Junts y se postuló como el único candidato que representa Cataluña.

Aragonés cargó contra el PSC y Junts acusándolos de "mentir" y criticó que "el proyecto de Salvador Illa es España y el proyecto de Carles Puigdemont es Puigdemont".

El presidente de la Generalitat insistió en que el PSC "ni quiere ni conseguirá una mejor financiación para Catalunya". "Su criterio siempre será seguir los dictados de la Moncloa, es cómplice del ahogo económico de nuestro país", aseguró.

De los postconvergentes, el republicano afirmó que "tampoco dicen la verdad y les instó a dejar "de enredar" con el regreso de Puigdemont a Catalunya. "¿Qué pasó en 2017? ¿Qué pasó en 2021? Por tercera vez nos dicen que ahora sí", sentenció.

Illa, el ganador según las encuestas

Por ahora, las encuestas dan como ganador a Illa, pero necesitaría el apoyo de otras fuerzas como la de Aragonès y Puigdemont para gobernar. Sin embargo, los candidatos independentistas han negado que estén dispuestos a pactar con los socialistas, al mismo tiempo que no está claro que ERC y Junts puedan sumar.

Por detrás se situarían PP y Vox -que se disputarían la cuarta posición-, En Comú Podem y la CUP. Por su parte, Ciutadans desaparecería del Parlament después de 18 años de presencia.