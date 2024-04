Tina Turner tendrá su propia estatua de bronce en su lugar de nacimiento

Como otras grandes artistas —Rocío Jurado en Chipiona, Amy Winehouse en Londres o Lola Flores en Jerez de la Frontera, entre otras muchas—, una vez fallecen, los ayuntamientos de las ciudades que las vieron nacer honran su leyenda colocando una estatua conmemorativa en un lugar importante de la ciudad. Ese también será el caso de Tina Turner.

Los líderes políticos locales de Brownsville, una pequeña ciudad al oeste del estado de Tennessee, han aprobado recientemente la creación y colocación de un monumento de bronce dedicado a la conocida como Reina del rock & roll, que falleció en la primavera de 2023 a los 83 años debido a un cáncer de colon.

Fue precisamente entonces cuando Bill Rawls Jr., el alcalde de la localidad, prometió que erigiría una estatua en homenaje a la autora de éxitos como The Best o We Don't Need Another Hero, si bien no ha sido hasta ahora que ha contado con la aprobación del presupuesto y se podrá financiar.

Tal y como Rawls Jr. le ha explicado al portal de noticias norteamericano TMZ, desde el ayuntamiento de la ciudad se le ha dado el visto bueno a una estatua de bronce de casi dos metros de altura que pretenden colocar en uno de los parques más importantes de la ciudad, el Heritage Park, que además se encuentra muy cerca de la escuela secundaria a la que asistió Tina Turner.

Según ha detallado, el coste total será de alrededor de 150.000 dólares, unos 140.000 euros— y aunque la ciudad hará un depósito inicial, luego se finalizará con fondos públicos, cuya recaudación ya ha comenzado, y privados. La idea, además, es la de que se construya toda una plaza nueva en el parque con la estatua de la cantante como pieza central.

La estatua, que será realizada por el escultor Fred Ajano Ajanogha, estará lista para ser inaugurada en el otoño de 2025 si todo sale según lo planeado, dado que la ciudad quiere homenajear de la mejor forma posible el legado de Tina Turner y no con prisas, como ha indicado el alcalde, para poder mantener viva su memoria por siempre. La ciudad, además, ya ya alberga el Museo Tina Turner.