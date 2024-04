El exmarido de Amy Winehouse se arrepiente de haberla inducido al consumo de drogas

Han pasado casi 13 años de su muerte, el 23 de julio de 2011 en su casa de Camden Town, en Londres, donde le hicieron una estatua en su honor. Tenía 27 años y una ingesta de alcohol y calmantes acabó con la vida de Amy Winehouse, unas adicciones que muchos fans han achacado a su entonces marido, Blake Fielder-Civil, a quien consideran responsable de la caída en desgracia de la artista.

El ahora viudo Fielder-Civil ha concedido recientemente una entrevista al programa Good Morning Britain con motivo del estreno de la película Back to Black, un biopic de quien fuera su esposa que ha dirigido Sam Taylor-Johnson y en el que a él le interpreta el actor británico Jack O’Connell.

A sus 41 años, Fielder-Civil ha vuelto al ojo público, sobre todo con seguidores de la cantante recordando su actitud tóxica con constantes rupturas, peleas en público o excesos verbales y él, que estaba en la cárcel cuando falleció Amy, apenas ha querido hablar desde entonces, únicamente a través de un par de entrevistas.

Pero por fin ha hablado. "¿Alguna vez te acuestas por la noche pensando que podrías haber hecho más?", le ha preguntado el presentador, a lo que Fielder-Civil ha contestado: "Por supuesto. Muchísimas veces. No suelo hablar de ello a menudo, pero creo que durante un largo período no he hecho otra cosa que intentar asumir la responsabilidad a mi manera".

A continuación, eso sí, ha contado lo difícil que ha sido para él enfrentarse a los nuevos medios. "[La muerte de Amy] Ha sido un tema de debate que ha impactado en multitud de ámbitos en mi vida, porque no he dejado de recibir amenazas de muerte por internet y en las redes sociales, porque Amy sigue inspirando mucha devoción y cierto fanatismo de su comunidad de seguidores", ha añadido.

Mientras que Fielder-Civil añadía que sí que siente "la culpa" y que al ver la película ha sentido que "ojalá no hubiese hecho esto y lo otro", la presentadora Kate Garraway fue directa y le preguntó si se arrepentía de haber convertido a su esposa en una adicta a la heroína. "Sí. Claro que siento lo de la heroína, obviamente, es una droga horrible, terrible", ha respondido Blake.

"Ahora llevo limpio mucho tiempo, pero yo también fui un adicto. Y no todo es tan blanco o negro. Era muy, demasiado joven y pensé que tenía todas las respuestas. Por supuesto que me arrepiento de las drogas. Si hubiera sabido cómo iba a acabar aquella historia, habría tenido muchísimo más cuidado con lo que hacía y con la gente con la que lo hacía", ha puntualizado.

Por último, Blake ha hablado de Mitch Winehouse, el padre de la cantante, a quien los fans también consideran responsable de su muerte. "Quizá él tenga remordimientos igual que yo, pero no me extrañaría que no fueran tan profundos como los míos", ha dicho Fielder-Civil, que ha admitido finalmente que, tras ver la película quiere quedar con Mitch de nuevo.

"Él y yo no necesitamos ser mejores amigos, pero no me importaría tener una conversación con él. Mitch es padre, yo ahora soy padre y entiendo sus ideas sobre mí, de verdad. Aun así espero que pueda ver que hubo un verdadero amor en esa relación y que yo quería mucho a Amy y ella a mí también", ha terminado.