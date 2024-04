Periodistas israelíes aseguran que islamistas radicales planean atentar en Eurovisión por la participación de Israel

Un programa de periodismo de investigación de la televisión israelí sostiene tener indicios de que islamistas radicales planean atentar contra el festival de Eurovisión, el próximo 11 de mayo en Malmö, Suecia, por la presencia de Israel en el certamen.

Tal y como recoge el Daily Mail, los periodistas del canal Keshet 12 accedieron a una mezquita de la ciudad de Malmö, donde viven 50.000 musulmanes, haciéndose pasar por turistas musulmanes británicos.

Los reporteros dicen que los guardias de la mezquita les dijeron que terroristas están conspirando para atacar el estadio donde se llevará a cabo el concurso y que les advirtieron que no asistieran al evento porque "explotaría": "No vayas allí, no vayas allí. Lo volarán por los aires", dicen que les dijeron.

El canal de televisión israelí Keshet 12 informó de la conversación grabada a los organizadores del evento, así como a la policía sueca, que ahora está investigando los hechos.

Este mismo sábado, un portavoz de Eurovisión dijo que el concurso seguirá adelante y que en el Malmö Arena con capacidad para 15.000 personas, se presentarán artistas que representan al menos a 37 países.

Activistas pro palestinos han pedido a Eurovisión que prohíba a Israel participar por la guerra en Gaza. Eden Golan, de 20 años, cantante ruso-israelí, representará a Israel.

Eurovisión anteriormente prohibió su participación a Rusia después de que invadió Ucrania en febrero de 2022, pero permite que Israel compita este año a pesar de que la canción de entrada de Golan generó controversia incluso antes de que comenzaran los preparativos para el concurso de este año.

Su canción se llamó inicialmente October Rain y pretendía dar una perspectiva israelí al ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre que dejó casi 1.200 muertos.

Pero Eurovisión exigió que se reescribieran las letras alegando que hacían referencia explícita a la masacre, lo que violaba el compromiso de neutralidad política del concurso.