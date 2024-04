¿Puede tener por primera vez Eurovisión un ganador no binario? Es lo que apuntan las últimas apuestas

El próximo 11 de mayo, es decir, en poco más de un mes, la ciudad sueca de Malmö acoge el 68ª edición del festival de la canción de Eurovisión, y según las últimas apuestas, por primera vez puede proclamarse ganador un artista que se declara de género no-binario.

Se trata de Nemo, el representante de Suiza, que presenta en el certamen una fusión de rap y ópera titulada The Code, y que llega a la final de Malmö como uno de los favoritos a llevarse el título.

Nemo tendrá que pelear el título con los otros favoritos: Croacia, Italia, Ucrania y los Países Bajos. La propuesta de España, la canción Zorra, del dúo Nebulossa, no está entre las preferidas por la crítica, por ahora.

Tal y como recoge el Mirror y según las casas de apuestas, Nemo tiene actualmente un 14% de posibilidades de ganar, mientras que el artista croata Baby Lasagna tiene un 17% de posibilidades con la canción Rim Tim Tagi Dim.

El artista suizo, cuyo nombre completo es Nemo Mettler y tiene 24 años, se declaró no binario en una entrevista concedida al Sonntags Zeitung. En este artículo, Mettler también declaró que prefería que se le llamara usara el género neutral cuando se hablara de su persona.

El género no binario, también llamado género de no binaridad o género de no binariedad, es la denominación que se aplica a las personas que asumen una identidad de género que se halla fuera del binarismo de género, dado que su identidad autodesignada no se percibe ni como del género masculino ni como del género femenino.