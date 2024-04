María del Monte confiesa estar recibiendo tratamiento psicológico tras la detención de su sobrino, Antonio Tejado

María del Monte se ha sentado por primera vez en un plató tras la detención de su sobrino, Antonio Tejado, como autor intelectual del asalto a la casa de la artista el pasado mes de agosto. Del Monte ha confesado estar recibiendo tratamiento psicológico.

La arista se convirtió este viernes en la última invitada el programa de Bertín Osborne en Canal Sur con motivo de la feria de Abril. La cantante, algo más seria que de costumbre, ha abierto su corazón y se ha pronunciado sobre su sobrino por primera vez en meses: "Es complicado tanto para ti como para mí, de esto algo bueno saldrá... Con los años se aprende tanto, se aprende tanto que sé que verdaderamente lo más importante del mundo es la salud. Si quisiera comprar un día de vida con todo el dinero del mundo, no podría, cuando tienes el privilegio de estar sano…"

"Estoy bien sin entrar en detalles. En la vida hay que arrancar, hay que vivir y la vida te da sorpresas. Peor si hay salud, ves que todo lo demás tiene arreglo, he tenido la experiencia de ver cómo personas muy importantes para mí se iban y no podía hacer nada, después de eso ahora todo está por debajo, la nota de corte está, ya está baja", explicaba, aunque reiteraba que no pretendía dar pena a nadie y que confía en la justicia.

"Creo que no soy digna de lástima. Mucha gente estará mucho peor que nosotros, no tenemos derecho a quejarnos. Escuché una vez una frase extraordinaria, que se me quedó, decía: 'no mires lo que no tienes, mira lo que tienes y verás cuanto te sobra'. De todo se sale en la vida, teniendo salud y buenos amigos... Todo este tema está donde tiene que estar y no hay más", afirmaba.

María del Monte está segura de que todo este proceso no está siendo más que un aprendizaje en su vida. "hay cosas que nunca te pueden servir como satisfacción, lo importante es saber que todo esconde una lección. Dame tiempo para aprenderla", reflexionaba emocionada.

Además, la artista hacía hincapié en la importancia de pedir ayuda, pues ella ha tenido que acudir al psicólogo para superar esta situación: "No hay que escatimar, tenemos una cultura reacia a pedir ayuda a los profesionales y yo ahí no escatimo. Lo he hecho. Zapatero a tus zapatos, hay personas que te ayudan y esa ayuda hay que pedirla cuando se necesita. Me está sirviendo".

Por otra parte, María quiso aprovechar para dar las gracias a la prensa por el buen trato que había recibido durante este proceso por su parte y aseguraba sentirse muy querida. "El calor de la gente me llega y ese cariño me sirve para vivir", admitía.