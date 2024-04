El abogado tailandés de Daniel Sancho se queda dormido durante el juicio: "Hace más preguntas de acusación que de defensa"

El pasado martes dio comienzo el juicio en el que se decidirá el futuro de Daniel Sancho, acusado del asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Además, la Fiscalía tailandesa ha pedido la pena de muerte para el chef español al considerar que el crimen se cometió de manera premeditada.

Así, este viernes, Espejo Público ha contactado con Ricardo Magaz, profesor de Fenomenología Criminal en la UNED, quien ha destacado que, aparentemente, los testimonios de los testigos son sólidos: tanto el de la mujer que encontró los restos de Edwin en el vertedero; como el de la persona que declaró que Sancho tenía mucho interés en alquilar un kayak a cualquier precio.

Además, el experto también ha destacado la importancia del testimonio de las dos dependientas de la ferretería y del supermercado en el que el español habría comprado el cuchillo, la sierra, los guantes y el material de limpieza.

Magaz también ha destacado que el fiscal del caso "es muy mordaz y muy agresivo e irá con todo". Asimismo, Tailandia otorga a los acusados la posibilidad de interrogar a los testigos, algo que ha puesto nervioso a Daniel, que ha hecho uso de este derecho, aunque ha tenido que ser tranquilizado por sus padres.

Por su parte, desde el plató del matinal de Antena 3, Elisa Beni ha apuntado: "Aunque aquí un juicio se celebre a puerta cerrada, a nadie se le ocurre amenazar a las partes con prisión si cuentan lo que han oído. Se han hecho advertencias del juez de que si cuentan algo de lo que se ha dicho dentro pueden ser metidos en prisión. Que interrogue el acusado sería el equivalente al derecho de la última palabra en España y los abogados recomiendan que no se utilice".

De la misma manera, la periodista ha señalado que los abogados españoles presentes en el juicio "en realidad, no están actuando para nada" y, además, ha destacado que Daniel Sancho tiene abogados de oficio, pues no se han encontrado otros, y los españoles no pueden actuar en la sala.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ha sido la afirmación en la que Elisa Beni ha asegurado que el abogado de oficio de Daniel Sancho se ha quedado dormido durante el juicio, ha interrogado poco y, para colmo, algunas de las preguntas "parecían más propias de una acusación que de una defensa".

Finalmente, Magaz ha subrayado en el programa de Antena 3 que el entorno de Daniel Sancho se ha quejado de los traductores durante las vistas: "Lo que quiere el Fiscal es que se haga buena su acusación de asesinato. Quiere la pena de muerte o la cadena perpetua".