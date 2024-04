Lydia Bosch habla del perfil de sus hijos en las redes sociales: "Ellos tienen su mundo y alguna vez sí me cuelo, me divierte"

La actriz Lydia Bosch acudió este jueves a un evento relacionado con el mundo de la belleza, donde atendió a la prensa y habló de sus tres hijos, muy entregados a las redes sociales con distintos objetivos.

Lydia es madre de Andrea Molina(31 años), actriz, nacida de su unión con Micky Molina, y de los mellizos Ana y Juan Martín (21), fruto de su matrimonio con el arquitecto Alberto Martín.

Todos participan activamente en las redes, en particular Juan, que se ha hecho un hueco como tiktoker muy importante, con 400.000 seguidores. También Ana, que estudia un doble grado de Derecho y Administración de Empresas bilingüe, hace sus pinitos, con vídeos caseros en los que a veces sale su famosa madre.

Andrea, por su parte, es actriz, cantante de un miembro del grupo Marlo y acompaña con frecuencia a su madre a eventos sociales. Tiene 68.000 seguidores.

Lydia habló ante los micrófonos de Europa Press de su vida actual: "Muy bien, la verdad es que todo en orden y recolocando piezas. Rodeada de buena gente, que me hace hacer que me sienta feliz, así que todo estupendo".

También se refirió a la actividad viral de sus hijos: ""Bueno, ellos tienen su mundo y alguna vez sí que me dicen… Sabes, me cuelo, pero me divierte".