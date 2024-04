La cantante Jewel rompe su silencio por primera vez sobre su relación con Kevin Costner

Es poco probable, pero quizá haya alguna posibilidad, a mediados del próximo mayo, de que Kevin Costner decida asistir a la 77ª edición del Festival de Cannes, donde presentará Horizon: An American Saga, la primera parte de su monumental díptico western que él mismo dirige y protagoniza, con su rumoreada pareja, la cantante Jewel Kilcher.

Habrá que esperar unas semanas para saber si el cineasta de 69 años, recién divorciado de Christine Baumgartner después de un tan mediático como extraño juicio —la diseñadora llegó a exigir una manutención mayor porque sus hijos llevaban "el lujo en el ADN"—, decide ir acompañado a la Croisette.

Porque todavía no es oficial que Costner y la autora de canciones de country como Foolish Games, Down So Long o Standing Still, que en mayo cumplirá 50 años, estén juntos, dado que solo se les fotografió en actitud romántica, cariñosa y cómplice en una gala a la que ambos asistieron el pasado noviembre.

Sin embargo, en la última entrevista que ha concedido la artista a la revista Elle le han preguntado por el protagonista de Bailando con lobos o Los intocables de Elliot Ness. Y, aunque tímida y reservada, ha roto su silencio dejando entrever que algo sí que hay, al menos tal y como lo definen desde el medio, que detallan que se sonrojó pero habló con entusiasmo.

"Es una gran persona", ha comenzado diciendo Jewel en la entrevista, publicada el pasado miércoles 10 de abril, así como no ha podido evitar ruborizarse al añadir que "la fascinación del público con él es, sin duda, intensa", lo que da a entender que han estado juntos sin cámaras delante pero donde han sido reconocidos.

De concretarse, sería la primera relación de Kevin Costner tras su divorcio, habida cuenta de que su exesposa, Christine Baumgartner, con quien tuvo tres hijos — Cayden, Hayes y Grace, de 16, 14 y 13 años, respectivamente— ya tiene nueva pareja: el economista Johs Connor, vecino y amigo del matrimonio cuyo nombre salió a la luz en el juicio por posible infidelidad.

Jewel, por su parte, estuvo casada anteriormente con el exvaquero de rodeo Ty Murray, de quien se divorció en 2014 tras seis años de matrimonio y un hijo en común, Kase, de 12 años.