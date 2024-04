Después de hacerse viral por pedir trabajo como actor, el que dio vida al niño de Águila Roja, Guillermo Campra, concedió una entrevista en Mañaneros. Pero el joven ha reaparecido cargando contra el programa y criticando el titular que escogieron para mostrar durante la emisión en directo.

"A raíz del TikTok que subí el otro día, que lo ha reventado, ha habido un montón de medios que han hecho eco sobre esto y han hablado de mí, lo que agradezco un montón", ha comentado el actor en el último vídeo que ha compartido en la red social.

Guillermo Campra ha asegurado que, a pesar de que ha habido muchos titulares "sacados de contexto", le han ayudado mucho a buscar trabajo, al igual que su visita al programa de la mañana de La 1, Mañaneros.

"Me han hecho una entrevista en la que he tenido la oportunidad de expresarme, pero ha habido una cosa que me ha tocado un poquito...", ha asegurado el actor, refiriéndose al titular que el programa ha elegido para rotular durante la emisión en directo: "De Águila Roja a números rojos".

"¿De verdad tenéis que usar este titular? No hay cosas que decir sobre el tema, que tenéis que poner esa basura", ha estallado Campra. "Me río porque sé cómo funcionan estas cosas, pero a la vez también quiero mandar un mensaje", ha añadido.

El actor ha lanzado un consejo a aquellos que trabajan en los medios, pidiéndoles que tengan cuidado con las palabras que eligen. "En mi caso, creo que soy una persona mentalmente fuerte, pero llego a vivir una situación en la que por lo que sea estuviese en números rojos e igual me hundís la vida", ha expresado contundentemente.

"Hablamos mucho de la salud mental. Los propios medios son los que más hablan de ello, pero los que menos cuidado tienen", ha concluido Guillermo Campra.