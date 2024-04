La complicada situación del actor Guillermo Campra, el niño de 'Águila Roja', en busca de trabajo: "Llevo dos años sin currar"

Guillermo Martín Campra, conocido por su participación en la serie de TVE Águila Roja como el pequeño Alonso de Montalvo, ha hecho un llamamiento en las redes sociales para pedir trabajo.

"Llevo dos años sin currar como actor", publicaba en un vídeo en su cuenta oficial de TikTok. Hola soy 'El Niño de Águila Roja' y esto lo he hecho de forma completamente irónica en tono de humor", aclara el intérprete, pero, eso sí, también manda una petición a aquel que le esté viendo: "Pero si queréis llamarme para algún proyecto, por mí encantado".

Eso es lo que ha escrito como encabezado del vídeo. En las imágenes en sí, aparece en plena calle con el siguiente mensaje: "¿Os acordáis de este chaval de aquí? [señalando a su personaje en Águila Roja] Pues sí, aunque no lo parezca, soy yo. Me podéis llamar para castings y para hacer más cositas, ¿vale? Que ya no tengo doce años".

Además de la serie de TVE, Campra ha sido el protagonista de la película Carlitos y el campo de los sueños y ha salido en otras series como El internado, Madres. Amor y vida o Élite.