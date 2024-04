Una veintena de viviendas permanecen desalojadas tras el temporal de oleaje e inundaciones en Tenerife

El Cabildo de Tenerife mantiene la vigilancia en el litoral sureste de la isla tras los desperfectos causados por el mar en la madrugada de este miércoles. A pesar de que el Gobierno de Canarias decretó la finalización por riesgo de inundación costera y viento a las 10.00 horas de este jueves, la Corporación insular continúa vigilando la zona como medida preventiva.

En cuanto a las viviendas que fueron desalojadas, los ayuntamientos ya han permitido el regreso a las mismas. Así, en Candelaria y Güímar ya se ha permitido la vuelta de las 5 y 70 viviendas, respectivamente.

En Arico se habían desalojado 60 domicilios y este jueves se ha permitido la vuelta a todos, salvo 14 ubicadas en la primera línea de Las Maretas y 5 de Las Arenas. En ambos casos se está a la espera de valoración técnica para autorizar el regreso. Todos los afectados han sido reubicados con familiares o en otras viviendas y únicamente hay una persona de la zona de Las Arenas a la que se le está buscando realojo en estos momentos.

El Cabildo activó el Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) debido a la declaración de alerta por riesgo de inundación costera e incendio forestal decretada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias. Asimismo, se había declarado el riesgo por temperaturas máximas y viento y la prealerta por calima y por fenómeno costero.

Desde la jornada de este miércoles han estado trabajando el Consorcio de Bomberos de Tenerife, miembros de las Policías Locales de Candelaria, Arafo, Güímar y Arico, Policía Canaria, personal de la Guardia Civil y del 112 del Gobierno de Canarias, así como el personal del área de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife.

También han participado miembros de Protección Civil de La Orotava, Granadilla, La Laguna, Santa Úrsula, El Rosario, Garachico, La Matanza, Tacoronte, Candelaria, Arafo, Güímar y Arico. De igual forma, se ha contado con la colaboración de Emergencias QRV Canarias, Ayuda en Emergencias Anaga, Asociación para el Desarrollo y Actuaciones de Emergencia (ADAE) y Emergencias Tamadaya.

El Cabildo de Tenerife recuerda que, ante una situación de riesgo como esta, las personas no deben situarse en el extremo de muelles o espigones donde rompan las olas, no arriesgarse a tomar fotografías o vídeos donde rompan las olas, no circular por carreteras cercanas a la playa durante las pleamares y evitar realizar actividades deportivas y lúdicas cerca de la línea de costa.

Riesgo de incendios

Las autoridades tinerfeñas, como consecuencia, activaron este miércoles el nivel dos de alerta para la prevención de incendios forestales y ha prohibido hacer fuego en los exteriores. Además, se ha suspendido el uso de cualquier tipo de maquinaria o herramienta que pueda proyectar chispas (desbrozadoras, equipos de soldadura o radiales de corte) y prohibido el uso de cualquier material pirotécnico en zonas de riesgo.

También se prohíbe la circulación de vehículos de motor en la red de pistas forestales con finalidad recreativa y la estancia en las áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos. Tampoco se permiten los eventos deportivos y romerías en pistas y senderos forestales y campo a través.

La decisión se adopta conforme a las predicciones realizadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes en relación con la llegada de aire continental africano que afecta a la isla y que ha provocado una subida notable de las temperaturas a valores propios del verano -se podrán alcanzar los 34ºC-, una disminución de la humedad y la llegada de calima.

El Cabildo recomienda a la población no acceder ni permanecer en las zonas forestales, así como extremar las precauciones con cualquier actividad que pueda generar incendios y tomar medidas de autoprotección frente al calor y la calima.