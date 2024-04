Suki Waterhouse muestra su cuerpo posparto tras dar a luz a su primer hijo con Robert Pattinson

Aunque ellos lo hicieron oficial mucho más tarde, en la primera semana de abril, lo cierto es que se sabía que Robert Pattinson y Suki Waterhouse habían sido padres de su primogénito desde finales del mes pasado, cuando se les vio pasear un carrito de bebé. Esa discreción, aun así, era algo a lo que tenían acostumbrados a los medios.

Sin embargo, la actriz y cantante británica, de 32 años, ha roto un poco esa tradición en estos días: primero, claro, con la fotografía en la que daba la bienvenida al mundo a su "ángel" y, recientemente, con una nueva publicación en la que se ha sincerado, mostrándolo sin tapujos, sobre cómo se siente respecto a su cuerpo posparto.

Waterhouse, que no ha revelado por ahora ni el sexo ni el nombre del bebé, como tampoco lo ha hecho el actor de películas como The Batman, Tenet o El faro, de 37 años, ha compartido en Instagram varios selfis que se ha hecho frente al espejo, con una actitud divertida y desinhibida, enseñando su cuerpo tal y como está: todavía visiblemente hinchado y recuperándose del proceso.

Ella misma se ha sincerado a través de la red social, explicando cómo se siente en estos primeros días a sus más de cuatro millones de seguidores. "El cuarto trimestre ha sido… ¡Humillante!", ha comenzado bromeando, añadiendo a continuación: "¡El posparto ha estado lleno de una alegría estimulante, de tantas risas como tantas lágrimas, y de demasiadas hormonas!".

Eso sí, Waterhouse, que se encuentra además promocionando su último single, titulado My Fun, ha explicado cómo ha reaccionado su cuerpo ante todos estos cambios. "Estoy muy orgullosa de todo lo que mi cuerpo ha logrado y también me llena profundamente la amabilidad y la delicadeza que me he brindado a mí misma durante este periodo de recuperación", ha continuado.

La publicación ha sido comentada por multitud de estrellas que también han pasado por su situación y que le han brindado su apoyo o le han escrito emoticonos para mostrarle su amor: Emily Ratajkowski, Dianna Agron, Salma Hayek, Paris Hilton, Sam Claflin, Bella Thorne, Lily Aldridge o Tallulah Willis.