El Col·legi de Notaris de Catalunya detecta que las hipotecas bajaron un 23% y las voluntades anticipadas subieron un 41% en 2023

Las hipotecas concedidas el año pasado en Cataluña bajaron un 23% en comparación al año anterior, y también hubo un 10% menos de compraventas de viviendas, y la vicedecana del Col·legi de Notaris de Catalunya, Raquel Iglesias, considera que lo hicieron "muy influenciados por la subida del tipo de interés, pero no en la misma proporción".

En rueda de prensa este miércoles para presentar la tercera edición del Observatori Notarial de Catalunya, Iglesias ha añadido que "han subido mucho más los intereses en comparación a las compraventas porque muchas han sido sin financiación bancaria".

"Teniendo en cuenta la entrada en vigor de la ley que fomenta el alquiler de vivienda y la subida de los tipos de interés, el descenso tendría que ser mucho mayor y no lo ha sido porque existe un interés muy importante y un objetivo vital de tener la propiedad de la vivienda habitual", ha valorado Iglesias sobre los factores que considera han influido en la caída de las compras de viviendas y en la concesión de hipotecas.

Respecto a las hipotecas, la vicedecana de los notarios catalanes ha añadido que en los últimos cinco años "la caída ha sido tremenda, coincidiendo con la subida meteórica de los tipos de interés".

Del mismo modo que no ve una caída en las compraventas proporcional al descenso en la concesión de hipotecas, Iglesias ha señalado que "el precio no ha bajado en la misma proporción que ha aumentado la dificultad para acceder a la compraventa al no tener acceso a la financiación por el alto tipo de interés".

En cuanto a las edades de las personas que compraron una vivienda, la franja mayoritaria se sitúa entre los 41 y 55 años, ante lo que Iglesias ha valorado que "es estable la baja proporción de compraventa de jóvenes"

El balance anual del Col·legi también constata que la constitución de sociedades aumentó un 9% el año pasado en comparación al anterior, con 21.217, si bien Iglesias ha matizado que "muchas de ellas son de un capital mínimo, no son sociedades constituidas con grandes capitales".

Voluntades anticipadas

Los notarios catalanes registraron el año pasado un 41% más de voluntades anticipadas, lo que la vicedecana del Col·legi de Notaris de Catalunya considera que "puede estar relacionado con la Ley de eutanasia" y la intención de dejar plasmada esta decisión. "El incremento es más que evidente desde 2019, más del doble", ha señalado.

El año pasado se autorizaron en Cataluña 11.449 documentos de este tipo, un "aumento importantísimo" respecto a los 8.144 de 2022 y a 2021 (cuando entró en vigor la Ley de eutanasia y hubo 5.473), mientras que en 2020 se autorizaron 4.201 y en 2019, 5.114.

También han aumentado las designas de poderes preventivos (un 27% más), que registran mayoritariamente personas de edad avanzada para designar a personas de su confianza para que ejerza en su nombre respecto a sus bienes, cuentas bancarias y en materia procesal, entre otros.

Tanto las voluntades anticipadas como los poderes preventivos tienen una gran presencia en Cataluña en proporción a todos los autorizados en España (son el 63% y el 46%, respectivamente), algo que Iglesias achaca a la "tradición", más sensibilización y a que exista una legislación catalana propia.

El informe del Observatori Notarial de Catalunya también señala una "tendencia al alza clarísima" en los expedientes matrimoniales hechos en la notaría, una competencia que los notarios adquirieron en 2021 (antes podían formalizar matrimonios pero no tramitar expedientes).

El año pasado, los notarios registraron un 16% más de matrimonios y alcanzaron su cifra "récord" con 3.392, y también tramitaron un 24% más de expedientes matrimoniales con 2.986, ante lo que Iglesias considera que la opción de casarse ante notario tiene mucho que ver con el colapso y tiempos de espera en el Registro Civil.

"Los ciudadanos cuando quieren celebrar matrimonios no quieren una fecha dentro de un año o dos, mucha gente quiere casarse de forma casi inmediata", ha apuntado Iglesias, y ha afirmado que el trámite ante notario puede durar entre 24 y 48 horas.

Por otro lado, los divorcios crecieron un 2% más el año pasado (1.861) y hubo un 8% más de testamentos, un aspecto en el que Iglesias considera que puede haber influido la pandemia de coronavirus: "La conciencia de la probabilidad de la muerte ha aumentado. La gente se plantea mucho más su planificación sucesoria, ha habido muertes inesperadas de gente joven que han planteado esta cuestión".

Las herencias crecieron un 2% (con 63.483), un ligero aumento que el informe atribuye a factores económicos y demográficos como el envejecimiento de la población, y las renuncias a herencias se incrementaron un 5%, ante lo que Iglesias ha aclarado que suelen responder a cuestiones fiscales o a que la herencia incluya deudas que "no hacen atractiva la aceptación", y a veces a hijos que renuncian a su parte en favor del viudo o la viuda.