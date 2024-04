Fin, el hijo mediano de Ben Affleck y Jennifer Garner, sale del armario como persona no binaria

Antes de volver de nuevo con Jennifer Lopez, el actor Ben Affleck estuvo casado con Jennifer Garner. Con ella tuvo tres hijos, Violet, Fin y Samuel, de 18, 15 y 12 años respectivamente. La relación entre ellos sigue siendo especialmente cercana por el bien de su familia.

Sin embargo, quien ha sido noticia ha sido Fin tras su aparición en el funeral de su abuelo materno, William John Garner. Durante la misa funeral, fue Fin quien se encargó de leer en honor a su abuelo unas emotivas palabras. Un acto que habría pasado desapercibido de no ser por el directo en Facebook que tuvo lugar para quienes no pudieron asistir.

Así, antes de comenzar su discurso se presentó con su nuevo nombre. Para acompañar a su declaración acudió con un traje de chaqueta negro, corbata y el pelo rapado al cero. De este modo, se dan por confirmados los diferentes rumores que recientemente habían aparecido sobre la transición de Fin.

"Hola, mi nombre es Fin Affleck", comenzó a decir al subir al atril. Con estas palabras lo que ha quedado claro es que toda su familia se ha mostrado más que comprometida con su decisión. De hecho, no es la única persona no binaria en su familia. Emme, fruto de la relación de Jennifer Lopez y Marc Anthony, también salió del armario como persona no binaria.