Acuerdo por el cantón de Vicálvaro: no tendrá maquinaria, ni residuos, ni trabajos de noche

El Ayuntamiento de Madrid y los vecinos de Vicálvaro han llegado a un acuerdo para la instalación del cantón de limpieza en el Parque Forestal. La Plataforma de la Asociación Vecinal de Vicálvaro ha recibido un escrito firmado por el delegado de Urbanismo, Medio ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y por delegado de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo, donde garantizan a los vecinos que no habrá residuos, ni maquinaria, ni trabajos nocturnos en su interior. En la carta se comprometen a que solo sirva de almacén, aparcamiento, vestuario y zona de maniobra.

Desde la plataforma, los vecinos se alegran por esta "victoria vecinal", pues llevan luchando desde el pasado 13 de septiembre contra un proyecto que incluía tres compactadoras de residuos de cartón y papel, un muelle de descarga y un punto limpio. Además, iba a contar con plazas de aparcamiento de 9 y 11 metros de largo y un silo de 5.000 kilos de sal.

En la carta rubricada se puede leer: "El cantón de la calle Abad Juan de catalán va a tener las siguientes instalaciones: almacén de carritos, bolsas, cepillos y material de repuesto; aparcamiento (3 plazas) con recarga eléctrica y una para personas con movilidad reducida; vestuario y despacho; y zona de maniobra". Además, también recoge que "no tendrá actividad nocturna" y que "no va a ser un centro de tratamiento ni de almacenamiento de residuos. Los residuos no se van a tratar ni almacenar en él".

Ahora, los vecinos piden que los equipamientos se ubiquen "en el otro cantón, seis veces más grande que el propio Ayuntamiento está construyendo en el polígono industrial de Vicálvaro, a menos de cuatro minutos en coche, en la calle Santeras, 51. El cual obviamente no ha tenido oposición vecinal alguna por estar precisamente en el polígono", explican desde la plataforma vecinal a través de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Framv).

La vicealcaldesa y alcaldesa en funciones de Madrid, Inma Sanz, también ha celebrado el acuerdo: "Llevamos mucho tiempo dialogando con ellos y se ha conseguido llegar a un acuerdo para que se pueda hacer la instalación de una infraestructura que es absolutamente imprescindible para tener unos estándares de calidad en la limpieza de los barrios".