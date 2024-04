Sánchez acusa a Feijóo de ser "la nada y el lodo" y este reprocha usar la política exterior para tapar sus "problemas internos"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al presidente Pedro Sánchez que asuma, al menos, cuatro compromisos con respecto a la política exterior de la que el socialista ha presumido en la mañana de este miércoles. La primera, "que deje de utilizarla como cortafuegos de sus problemas internos" que le llevan a "prolongar la agonía". "No vamos a obviar ni la amnistía, ni la corrupción, ni el chantaje de sus socios, ni el referéndum", le ha avisado Feijóo, quien, además, se ha mostrado sorprendido de que el jefe del Ejecutivo se ofrezca como garantía internacional cuando "practica la política más frágil y destructiva" en su propio país. Por su parte, el socialista ha cuestionado su "conocimiento" sobre política internacional. Por ello, ha calificado su oposición como "destructiva", resumiéndola en dos palabras que ha repetido en diversas ocasiones para atacar al líder popular: "La nada y el lodo".

En un largo debate en el Congreso este miércoles que ha versado sobre todo de política exterior, y una vez que el líder de la oposición ha recordado que el PP sigue su ofensiva contra los pactos de Sánchez con el independentismo así como contra la supuesta trama de corrupción que acecha a la parte socialista del Gobierno, Feijóo ha entrado en materia y ha marcado la postura de su partido en los grandes conflictos internacionales.

Por un lado, ha ratificado que el PP apoya la solución de los dos Estados para Israel y Palestina, al que ya se comprometió en 2014, aunque en esta ocasión ha puesto un condicionante: que el reconocimiento se enmarque dentro de "un proceso negociador y con masa crítica de más países con peso" y ha sugerido a Sánchez que "mientras no resuelva esto, sea responsable y guarde la brocha". El presidente ha respondido visiblemente molesto a esta cuestión en su turno de réplica, acusando a Feijóo de "ambigüedad calculada" y de falta de ambición y liderazgo internacional: "¿Esa es su política internacional? ¿Depender de lo que digan y hagan otros? Es la nada, el silencio incómodo, no responde porque ni puede ni sabe. Quien decide es José María Aznar", le ha reprochado con dureza Sánchez, que ha reivindicado la soberanía de España sobre sus decisiones geopolíticas.

Feijóo también ha recordado al presidente que la postura que tomó el PP hace una década sigue porque él "no abandona los grandes consensos en España". "Si algo ha cambiado en este tiempo es que en los escaños azules de sus ministros se sientan personas comprensibles con el vil ataque de la organización terrorista Hamás". Así, el popular ha respondido al presidente que ha señalado que "España está preparada para reconocer al Estado Palestino". Para Feijóo, "lo más urgente es el alto al fuego, la liberación de rehenes, ayuda humanitaria y evitar una escalada". En este punto, ha lanzado su segunda petición al presidente: que "abandone la soberbia de creer que es una sola persona quien pueda arreglar en un mes un conflicto de hace 80 años".

También ha presumido de que "no haya novedades" en la postura del PP sobre Ucrania: "España no puede ser fuente de financiación para que Rusia siga oprimiendo al pueblo ucraniano". No obstante, le ha pedido a Sánchez que hable "claro" a los españoles y explique cuál es el apoyo real que dará España o cómo va a actualizar el presupuesto militar que ha anunciado. "Debe aclarar qué horizonte vislumbra en el momento más inseguro e inestable "desde la Segunda Guerra Mundial".

La tercera petición que le ha sugerido Feijóo a Sánchez es que "no escoja entre las atrocidades de nuestro mundo". Porque "entre víctimas inocentes no se hacen distinciones de ninguna clase: las hay en Gaza y en Israel, en Ucrania y Rusia y también en Venezuela. Incluso, las ha habido en España". En este sentido, le ha acusado de ser "valiente con los dictadores muertos y sumiso con los vivos", en función de los que ordenen sus socios. "Depende de lo que diga Puigdemont, lo que ordene Marruecos o presione Nicolás Maduro. Deje de sacrificar los asuntos de España por los asuntos personales que mantiene clasificados. Resulta preocupante pensar que pudo haber cambiado la política con Marruecos por lo que tienen en sus móviles y protege a Maduro por lo que su vicepresidenta trajo en sus maletas a Barajas".

Por último, ha pedido a Sánchez que "abandone la frivolidad" e informe al líder de la oposición de la política exterior, como lo han hecho todos los anteriores jefes del Ejecutivo. "No consulta con nadie, entra y sale del consenso según le da la gana y encima viene aquí con exigencias. Usted no es un gran líder mundial ni pasará a la historia como uno de ellos", le ha reprochado desde la tribuna del Congreso.

Según el líder del PP, el socialista ha demostrado que su política internacional es la misma que la nacional: "bandazo tras bandazo, completamente dependiente de quien no debería, está lleno de sospechas". Porque Sánchez ha pasado de proponer la eliminación del Ministerio de Defensa a proponer durante su intervención "ser el presidente que más quiere gastar en armamento" y porque ha dado "una lección de macroeconomía" cuando "no es capaz de aprobar los Presupuestos" de su país. Así, le ha acusado de que se comporte como "líder de una coalición contra el Estado" y le ha urgido a romper "con la agonía" de su Gobierno.

A los "bandazos" a los que apunta, Feijóo añade todo lo que "esconde" el presidente. Como "el criterio de España sobre los conflictos bélicos porque su Gobierno no tiene una postura única, por qué se cambió el criterio con respecto al Sáhara y arruinó la relación bilateral con Argelia o por qué Hamás o hutíes del Mar Rojo le han dado las gracias al presidente de España".

Sánchez pone en duda el liderazgo de Feijóo

Sánchez ha enfocado la mayor parte de su turno de réplica en poner en duda el liderazgo de Feijóo y la falta de proyecto de su partido, incidiendo en que no tiene "conocimiento" sobre política internacional. Por ello, ha calificado su oposición como "destructiva", resumiéndola en dos palabras que ha repetido en diversas ocasiones para atacar al líder popular: "la nada y el lodo". Tras una jornada en la que el presidente se ha enfocado en el eventual reconocimiento de Palestina como Estado en particular y en la geopolítica en general, la réplica al líder popular también se ha centrado en los mismos asuntos, preguntándole directamente si cree que Israel respeta el Derecho Internacional humanitario y cuándo sería, a su juicio, el momento para aplicar la solución de los dos Estados.

Para Sánchez, la política internacional del PP consiste en depender de lo que hagan otros países y ese es el motivo por el que Feijóo no responde claramente a las preguntas antes lanzadas, "porque ni puede, ni sabe". Si bien Feijóo aclaró en su discurso su apuesta por la solución de los dos Estados, Sánchez le ha reprochado que quien marca esta línea dentro del partido es José María Aznar, que hace días rechazó el reconocimiento de Palestina: "Quien decide es Aznar, el amigo de (el exlíder de Libia Muamar) Gadafi, el que dividió Europa entre la nueva y vieja Europa, el que nos arrastró a una guerra terrible e inútil", le ha reprendido al respecto.

El liderazgo de Feijóo al frente de su partido está en duda para Sánchez, lo que en su opinión se debe a que está compitiendo con Isabel Díaz Ayuso y con Santiago Abascal por "quién imita mejor a Trump". Y aunque le ha tendido la mano si decide optar por la política "útil", no ha dejado de censurar su oposición "destructiva" que "no trae nada, excepto el lodo".

También ha puesto en duda el patriotismo del líder del PP, alegando que quiere hacer daño a España por "arañar" unos votos a través de mensajes "preocupantes" y "calumnias". "Le doy un consejo, trabaje, si no se toma en serio los temas que afectan a los españoles, los españoles no se van a tomar en serio al PP. Cambie de estrategia", le ha espetado, para a continuación acusarle de "denunciar cuestiones tan escandalosas como inexistentes para enturbiar el debate público" como modo de deslegitimación.