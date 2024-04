Semanas de deliberaciones y con la negativa de EEUU: así será el camino de Palestina para ser miembro permanente de la ONU

En el año 2012 el Estado Palestino marcó un hito fundamental en su historia. Tras décadas de conflicto abierto, muchas conferencias de paz y acuerdos de por medio, la Asamblea General de la ONU votó a favor de convertir a Palestina en Estado observador de Naciones Unidas. En aquel momento las calles de Ramallah, en Cisjordania, celebraron aquella victoria diplomática, aunque fuera limitada. Ahora, doce años después, el camino para se considerado un Estado Permanente ha comenzado en medio de una de las peores crisis humanitarias que se recuerdan tras más de 33.000 palestinos muertos a causa de los bombardeos israelíes en Gaza que comenzaron tras el atentado de Hamás del 7 de octubre.

Varios países occidentales, entre los que se encuentra España, han abierto la puerta a que países de la Occidentales puedan reconocer al Estado Palestino. El Gobierno español quiere liderar el reconocimiento de Palestina como Estado y el presidente, Pedro Sánchez, emprenderá esta semana una gira por Polonia, Noruega e Irlanda. España ha reconocido que antes del mes de julio oficializará el reconocimiento del Estado Palestino y, a su vez, fuentes de Moncloa han reconocido estar muy atentos al desarrollo en la ONU el proceso que ya ha empezado.

El Consejo de Seguridad se reunió por primera vez este lunes para debatir el reconocimiento. En el primer encuentro, que no tuvo objeción por parte de ninguno de sus miembros, se procedió a poner el caso en manos del Comité de Admisiones, formado por representantes de los quince miembros del Consejo. Este organismo espera resolver durante el mes de abril la petición de Palestina, según explicó la presidenta de turno del consejo, la embajadora de Malta, Vanessa Frazier. No obstante, ese no será el final del trayecto para convertirse en Estado de pleno derecho.

Los plazos que seguirá la ONU

Los procedimientos para la adhesión de nuevos miembros implican la creación de una comisión especializada y la redacción de un informe que se presenta posteriormente al Consejo de Seguridad para ser votado. La iniciativa debe lograr el apoyo de la mayoría de los 15 miembros del Consejo de Seguridad y que ningún miembro permanente -Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido- vote en contra.

Si se aprueba será la propia Asamblea General la que deberá aceptar por dos tercios de los 193 Estados miembro el ingreso y de nuevo la cuestión regresará al Consejo de Seguridad para su aceptación definitiva. Cabe destacar que Palestina cuenta con el reconocimiento de 140 países, por lo que llegado este punto no se esperan sorpresas en la votación. Mansour recordó que Palestina ya planteó su entrada plena en la ONU en 2011 -que no reunió entonces los nueve votos necesarios en el Consejo- y "fue un momento histórico, y ahora será otro momento histórico que revivimos de nuevo".

La embajadora maltesa ha aclarado que a partir de este momento "cualquier miembro del Consejo puede decidir presentar una resolución sobre la membresía (palestina) que puede ser votada en cualquier momento". Frazier compareció con el embajador palestino Riyad Mansour, lo que da una idea de la que será la postura de Malta al respecto, que se unirá a la de los países africanos y latinoamericanos, además de Rusia y China, por lo que parece probable que la petición palestina reúna nueve votos favorables, pero falta por ver si Estados Unidos la vetará.

Estados Unidos e Israel adelantan su negativa

El punto más delicado en este proceso es el veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Aunque en este tiempo pueden producirse sorpresas, lo cierto es que el embajador adjunto de EEUU ante la ONU, Robert Wood, ha adelantado a los periodistas que la postura de su país no ha cambiado y que el reconocimiento pleno de Palestina es algo que debe negociarse bilateralmente entre Israel y los palestinos, no en la ONU, aunque sin reconocer explícitamente que su país usaría el veto.

Pese a que históricamente la postura Israelí y la estadounidense han ido de la mano, hace menos de dos semanas el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución en la que se pedía un alto el fuego en la guerra de Gaza. Para sorpresa de muchos (y tras cuatro intentos) la resolución se aprobó con 14 votos a favor y una abstención, la de EEUU, que no ejerció su derecho a veto permitiendo que saliera adelante.

Por su parte, el embajador israelí ante la ONU, Gilad Erdan, ha dejado claro la postura de su país. Israel ha afirmado que la posibilidad de que Palestina se convierta en estado miembro de la ONU es "una violación flagrante a la carta de las Naciones Unidas" y "perpetúa el conflicto". Erdan dijo que su país había firmado acuerdos de paz con Egipto, Jordania, Emiratos Árabes, Baréin y Marruecos, "a través del diálogo mediante negociaciones, y no por sentirse forzado por una tercera parte". "Este es el momento más bajo de la ONU, un momento de vergüenza, desgracia y quiebra moral", añadió.

España pide "avanzar"

Al anuncio de Sánchez de una gira por Europa para continuar con la labor diplomática en torno al reconocimiento palestino se ha unido el embajador ante la ONU, Héctor Gómez. El representante español ha pedido "avanzar sin demora" en la definición de "un Estado palestino soberano, viable y realista, con contigüidad territorial y fronteras definidas, miembro de pleno derecho de Naciones Unidas".

Gómez reiteró este lunes ante la Asamblea General de la ONU la propuesta española de celebrar una conferencia internacional con las partes en conflicto "lo antes posible". "Nos encontramos en un momento crítico y la ONU debe estar a la altura de las circunstancias", dijo el representante español refiriéndose a la guerra en Gaza.