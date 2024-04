Los reyes eméritos se lo pasaron en grande en el baile 'post' boda del alcalde de Madrid con Teresa Urquijo, sobrina de Juan Carlos I

La boda del alcalde de Madrid con Teresa Urquijo está siendo un rosario de momentos anecdóticos y muy divertidos para quienes lo vivieron junto a los novios.

Aunque el acceso a la prensa estaba prohibido en el banquete, los invitados han hecho uso de sus móviles, por lo que muchos han compartido algunos instantes poco habituales en estos acontecimientos, más si acuden los reyes eméritos.

Si bien Juan Carlos I acudió a la ceremonia religiosa con sus dos hijas, Elena y Cristina, y tres de sus nietos, la reina Sofía fue directamente al convite, en la finca El canto de la Cruz, propiedad de Teresa de Borbón dos Sicilias, abuela materna de la novia y prima hermana del rey emérito.

La infanta Elena llega acompañada de sus hijos a la iglesia. EFE

Un vídeo (ya eliminado) durante el baile prueba que los dos ilustres invitados lo pasaron muy bien, aunque sentados en sus sillas, viendo cómo otros bailaban y cantaban. En el escenario, un invitado se lanzaba a entonar I can´t take muy eyes off you (No puedo quitar mis ojos de ti), de Frankie Valli y popularizada en una versión de The Pet Shop Boys.

Los novios no paraban de bailar subidos en el escenario al ritmo del amigo cantante, que hizo lo que pudo por honrar a sus amigos, como se suele decir, dándolo todo. Entre el rey y la reina eméritos se sentaba Simoneta Gómez-Acebo, sobrina carnal del primero (su madre era Pilar de Borbón), que reía a mandíbula batiente con su tío. A la derecha de este, se sentaba Teresa de Borbón dos Sicilias, prima hermana del emérito y dueña de la finca donde se desarrolló el festejo.

La reina Sofía charlaba con otro invitado sosteniendo una copa en la mano. Detrás de ella, la infanta Elena hablaba con su hijo Froilán. Mientras, Victoria Federica se paseaba dejándose ver con su enorme altura y su piel bronceada tras su viaje a Sri Lanka.