Las pruebas que la defensa de Daniel Sancho llevará ante el juez para demostrar que fue una pelea y no un crimen premeditado

Daniel Sancho se enfrentará a partir de este martes al tribunal tailandés que decidirá si la muerte de Edwin Arrieta se produjo por un asesinato premeditado, la primera de las hipótesis de la Policía del país. Tras más de ocho meses en la prisión de Koh Samui (Tailandia) a la espera de juicio, el joven de 30 años, hijo del actor Rodolfo Sancho, acudirá al proceso bajo la defensa del afamado letrado Marcos García-Montes.

En una entrevista concedida a 20minutos, el abogado, famoso por casos como Rumasa, CSID o Guantánamo, deja claro que la principal vía de la defensa será que Sancho sea condenado por homicidio imprudente, lo que conlleva, en caso de declararse leve, una pena de seis años de cárcel y la posible extradición a los dos años a España.

Para su alegato, el equipo de García-Montes ha elaborado un informe de 60 páginas en el que echa por tierra la investigación de la Policía del país asiático, a la que acusa de continuas irregularidades en el proceso y filtraciones a los medios, y presentará como principal prueba unas fotografías tomadas por las propias Fuerzas de Seguridad de Tailandia horas después de detener a Sancho.

"En las fotos se ve que mi cliente tiene un arañazo en la espalda y lesiones por mordeduras en ambos antebrazos y en uno de ellos una lesión por un golpe, un hematoma, lo que quiere decir que hubo, al menos, una agresión por parte de la persona que desgraciadamente resultó fallecida", explica García-Montes, que se encuentra muy esperanzado con que el veredicto, que se conocerá en unas semanas, sea a favor de su cliente.

Según el letrado, la versión final del joven chef, en la que dijo que se produjo una pelea por la que Arrieta sufrió un golpe en el cráneo y murió, es la verídica, por lo que se apoya en las imágenes y también en la autopsia de los restos del cadáver, en la que no se especifica ni la causa ni la fecha de la muerte.

"El informe revela que hay un golpe en el occipital, en la nuca del fallecido, que desde el punto de vista de la medicina legal se produce por un desplazamiento del cerebro hacia adelante y de ahí un sangrado y un hematoma subdural, para mí, lo que produjo la muerte", explica García-Montes.

En ese sentido, el abogado también hace hincapié en que Sancho, que contó que el altercado comenzó porque Arrieta intentó violarle, no pudo dar una paliza al doctor colombiano, "ya que no tenía marcas en los nudillos", y que los mordiscos y hematomas de las fotografías muestran que "ni se defendió, si no no habría solo esas marcas".

Todo ello, sumado a una investigación policial que desde el despacho de García-Montes califican de "ilícita" serán los principales puntos de la defensa, que tampoco descarta que pueda ser absuelto.

Más de 50 testigos

En el juicio, que da comienzo este martes en la Corte provincial de Koh Samui con los alegatos de los abogados, habrá 55 testigos, dos menos después de que el tribunal haya rechazado que declaren los padres de Arrieta alegando "falta de medios". De ellos, 28 han sido propuestos por la Fiscalía y los 27 restantes, a petición de la defensa de Sancho.

Con 15 jornadas en total, cuatro a la semana, de martes a jueves, el proceso culminará el próximo 3 de mayo y habrá que esperar entre cuatro y ocho semanas para conocer el veredicto final.

Los primeros testigos que comparecerán ante el tribunal, los propuestos por la Fiscalía, lo harán entre los días 9 y 12, 17 y 19 y, finalmente, el 23 de abril. Entre ellos destacan un trabajador de limpieza de la isla de Koh Samui y la persona que halló parte del cadáver de Edwin Arrieta.

Por parte de Sancho, se subirán al estrado la novia de Sancho, así como un psicólogo que hablará de que el joven padecía "miedo extremo" en el momento de los hechos.