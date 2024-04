Sanidad aprueba el plan antitabaco pese a las reticencias de las autonomías del PP y con el objetivo de aterrizar las medidas en una ley

"Hoy este plan es una realidad. Y este logro es un motivo de orgullo nacional". Así ha celebrado la ministra de Sanidad, Mónica García, la puesta en marcha del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027, sobre el cual ha informado este viernes a las comunidades autónomas en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Tras la reunión, García no ha hablado ya de la adhesión a la estrategia que propuso a las autonomías hace apenas dos días —y a la cual solo se sumaron Cataluña, Canarias, Navarra y Asturias— ni tampoco de las reticencias que han mostrado los consejeros de las comunidades gobernadas por el PP. La titular de Sanidad ha detallado que, pese a que en un principio se planteó un acuerdo de cooperación para que las autonomías pudieran adherirse, bien al plan entero, bien a las partes que les interesasen, se ha terminado produciendo un cambio en el procedimiento: la opción de este viernes ya no era si secundaban el plan o no, sino que más bien se ha llevado como un "punto de información", sin votaciones ni adhesiones.

El documento al que se ha dado luz verde, ha asegurado, no es más que la hoja de ruta a seguir en los próximos tres años y las medidas concretas se materializarán ya en una ley que prevé impulsar próximamente. "De este plan tiene que emanar toda la materia legislativa que lo haga realidad", ha subrayado en la rueda de prensa posterior al encuentro, del que varios consejeros han salido vertiendo reproches a la ministra por sacar adelante la estrategia sin un consenso unánime.

"Este plan emana de las comunidades"

Para García, sin embargo, la Interterritorial de este viernes ha transcurrido en unos términos "bastante cordiales", pues la el mero hecho de que todas las comunidades hayan ido haciendo sus aportaciones en las últimas semanas —el 94% de las cuales se introdujeron— ya es indicativo del apoyo de las diferentes consejerías del ramo.

"Este plan emana de las propias comunidades autónomas, de sus enmiendas y del trabajo que se lleva haciendo en las diferentes direcciones generales de salud pública durante mucho tiempo", ha insistido. Preguntada por el cambio de procedimiento, García ha detallado que responde a la falta de especificidad de las medidas recogidas en la estrategia. "No le puedes pedir tampoco a las comunidades autónomas que se adhieran a algo que va a tener un desarrollo legislativo", ha defendido.

Ahora, el plan echará andar, pero las "intenciones" se materializarán en toda la fase legislativa en la que se concretarán, entre otras cosas, cuáles son los espacios sin humo que se quieren ampliar, el cambio en el empaquetado de las cajetillas de tabaco, el aumento de los precios o la trasposición de algunas regulaciones europeas. "Ahí es donde las cámaras legislativas tendrán que hacer su función y manifestar cuál es la concreción real", ha subrayado.

No ha precisado, sin embargo, cuál es el calendario de tramitación que maneja el Gobierno. Según García, empezarán a poner en marcha los desarrollos normativos "cuanto antes", y siguiendo el procedimiento habitual de una consulta pública previa antes de enviar el texto a las Cortes. "Hoy se ha puesto en realidad que somos un país en el que estamos orgullosos de estar siempre a la vanguardia de la lucha contra el tabaquismo", ha ensalzado.