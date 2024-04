Finito habla con sinceridad sobre el efecto secundario que ha sufrido tras su implante capilar: "Está siendo complicado"

Finito ha reaparecido en redes sociales para explicar el revés que ha sufrido tras hacerse un injerto de pelo. El que fuera concursante de GH Dúo visitó a un especialista para solucionar su problema de calvicie, aunque tras lograr su objetivo, el resultado no fue el que esperaba.

El influencer sufrió un shock loss, un efecto temporal que ocurre después de someterse a un trasplante capilar. Si bien este fenómeno suele durar alrededor de un mes, lo cierto es que puede ser muy duro para quien lo viva. Prueba de ello ha sido el caso del novio de Ivana Icardi.

El malestar mental surge cuando los pacientes, al descubrir que el injerto de pelo no tiene resultados instantáneos, sienten que pueden tener incluso mucho menos pelos de los que tenían antes de operarse. "Estoy atravesando un momentillo un poco bajo de autoestima", ha asegurado el televisivo en su perfil de Instagram.

Y es que, aunque aún deba esperar a que el ciclo de vida de su propio pelo llegue a asentarse, lo cierto es que no es sencillo de procesar. Por eso, no puede evitar sentir que este periodo de adaptación es "un momento complicado". "Es fundamental valorar el interior de las personas por encima de su apariencia física. En una sociedad superficial como la nuestra, este enfoque genera problemas e inseguridades", ha escrito en su publicación.

"Es lento esto y me está costando un poquito. También sé que nunca he sido muy agraciado. La belleza no ha sido nunca mi fuerte y es verdad que, con este proceso que estoy viviendo, pues la cosa se complica un poquito más", ha explicado a todos sus seguidores de la manera más íntima posible.

Por eso, tras contar con el apoyo de los médicos y especialistas, que le "han dicho que es algo normal", el humorista ha querido tomarse esta nueva etapa de su vida con positividad. "Este es un proceso en el que hay que mimarse mucho lo que viene siendo la cogota y dejar que siga su proceso natural de crecimiento", ha finalizado.