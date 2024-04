Pau Brunet, Paupautista, el niño con autismo que ha conquistado las redes: "A la hora del recreo me siento diferente, no aceptado"

Pau Brunet, conocido en redes como Paupautista, apenas lleva un año en redes sociales, pero su fama ya ha traspasado fronteras. El ‘culpable’: el desparpajo y la naturalidad con la que, con solo diez años, habla de su autismo en primera persona. Pau tiene cientos de miles de seguidores en las redes sociales, lo ‘reclaman’ hasta en México y Canadá y está a punto de acabar un libro. Sin embargo, su objetivo, lejos de alcanzar la fama, es simplemente, visibilizar el autismo de alto funcionamiento para que niños como él no tengan que jugar nunca más solos en el patio del colegio.

Desde hace un tiempo, te has hecho bastante conocido en las redes y los medios de comunicación visibilizando el autismo. ¿Cómo te sientes con eso? ¿Te gusta que te conozcan?Me siento bien de poder ayudar. A veces la gente me para por la calle o se quieren hacer una foto conmigo, pero no me molesta.



¿Por qué decidiste hacerlo, contar un poco tu día a día, hablar de autismo en redes sociales…?Porque me gusta mucho hablar y creo que puedo ayudar a la gente, y que sepan más de autismo.



¿A qué edad te diagnosticaron autismo?Mis padres lo supieron a los 6, pero me lo explicaron a los 7.



Además, no eres el único autista de tu casa, también lo son tu padre y tu hermana. En vuestra casa, la ‘neurodivergente’ es tu madre entonces… ¿Cómo se siente ella entre vosotros tres?Es verdad, siempre decimos en broma que en casa la diferente es mi madre y nos reímos mucho. Mi madre siempre dice que no sabe cómo nos soporta, pero lo dice de broma porque nos quiere.



En los últimos años se habla más de autismo, pero ¿crees que la gente que no lo tiene cerca sabe realmente lo que es?En general el autismo no es muy conocido para quien no tiene alguien de la familia, por eso hacemos los vídeos, para que se conozca más.



Mucha gente que te vea tan resuelto, hablando tan bien, explicando todo… puede creer que en realidad en autismo no te afecta, pero no es así. ¿Cómo te afecta a ti en tu día a día?Me afecta mucho en cosas, como la comunicación, me afecta lo social, no sé cómo hacer amigos, no tengo ninguno… también me afecta a los sentidos, como que no noto mi cuerpo, no siento frío, no noto si estoy lleno de comida… y eso es un problema. También escucho más fuerte y me molestan muchos algunos sonidos, me provocan crisis, y tengo muchas estereotipias, que son movimientos que no puedo controlar. Además, no tengo memoria de trabajo, así que me olvido fácilmente de las cosas y no puedo concentrarme.



El autismo me afecta a la comunicación, a lo social... no sé cómo hacer amigos, no tengo ninguno

¿Qué cosas te impide o te dificulta hacer?No me impide nada, solo que hay cosas en las que tengo que esforzarme más o hacerlas de manera diferente. No entiendo las reglas de los juegos, por ejemplo.



¿A qué terapias acudes habitualmente y en qué te ayudan?Hago terapia cognitiva para aprender a hacer amigos y a hablar con la gente, para saber qué es de buena educación o mala educación… También hago terapia ocupacional, que me ayuda a sentir mi cuerpo y a tener equilibrio.



Pau Brunet se esfuerza cada día por adaptarse a un mundo que no lo comprende. Cedida

Muchas personas con autismo se sienten incomprendidos, sin encontrar su lugar en el mundo… ¿Es tu caso?Sí, es muy difícil que la gente entienda cómo pienso y qué me gusta. Yo hablo, pero a los niños no les interesa de lo que hablo y a mí no me interesa lo que ellos hablan.



¿En qué momentos te sientes más distinto a los demás?Eso es difícil de explicar, pero a la hora del recreo me siento diferente, no aceptado.



En tus vídeos insistes mucho en que tú visibilizas el TEA 1, el de alto funcionamiento, porque es el que conoces, pero ¿qué sabes del autismo más severo, el asociado a discapacidad intelectual, no verbal… que muchas veces no sale en los medios?Sí, mis padres me hablan de estos niños que no hablan o que tienen más problemas que yo, y me siento mal por ellos, pero todos somos diferentes y nos tienen que aceptar como somos.



El autismo no me impide nada, solo que hay cosas en las que tengo que esforzarme más. No entiendo las reglas de los juegos, por ejemplo

Te vemos a menudo en medios de comunicación, eventos, conferencias… pero ¿cuáles son tus próximos planes? Cuéntanos algún proyecto importante que tengas próximamente y que nos puedes desvelar.Estamos a punto de sacar con una editorial un cuento para explicar qué es el autismo, pero nos falta aún algunos dibujos. Además, nos vamos a dar charlas en Canadá y Noruega este año y tengo que hablar en el parlamento de los políticos en México para hacer una ley que ayude a los autistas. También hemos hecho una canción con un grupo de música y un videoclip para concienciar sobre el autismo.