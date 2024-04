Julia Stiles revela que dio a luz en secreto el año pasado a su tercer hijo

La actriz Julia Stiles, que la semana pasada cumplía 43 años, a pesar de ser bastante asidua a publicar las novedades de su vida en su cuenta de Instagram, había conseguido mantener en secreto que desde hace varios meses es madre de un nuevo hijo, el tercero, el cual nació a lo largo de 2023.

La intérprete de cintas míticas como 10 razones para odiarte o la saga de películas de Jason Bourne concedió hace algún tiempo una entrevista con The New York Times que, sin embargo, ha esperado para publicarla hasta este miércoles, sin que se hayan dado a conocer las razones para este retraso.

"Soy como un terremoto de emociones, porque tengo un bebé de cinco meses y he comenzado a dirigir mi primera película", ha dicho Stiles en la entrevista refiriéndose a su debut como realizadora de un largometraje, el cual ha hecho con la película Wish You Were Here, cuya producción ya finalizó, en febrero.

La actriz no ha querido revelar ni el sexo ni el nombre de este tercer bebé, el cual también ha tenido con su esposo, el cámara Preston Cook, con quien se casó en 2017. Ambos comparten a sus otros dos hijos: Strummer Newcomb, de seis años, y Arlo, que llegó al mundo en enero de 2022, de dos años.

Stiles, además, ha preferido no hablar ni dar detalles de este tercer embarazo, si bien sí ha querido compartir de manera breve su experiencia con la maternidad, la cual ha comparado con este último proyecto como directora. "Estoy agotado en términos de sueño", ha puntualizado, "pero me siento con más energía que nunca".

"Creo que ser madre es también una gran formación para ser directora", ha explicado, "porque tienes que estar diez pasos por delante pero tampoco descuidar el momento presente. Hay que ser buena en la gestión del tiempo y sensible a las necesidades de las otras personas, guiándolas pero sabiendo poner límites".