Alan Ritchson, actor de 41 años que hoy por hoy triunfa en la serie Reacher de Prime Video, ha sorprendido en la semblanza que ha hecho de él la revista The Hollywood Reporter al dara conocer que estuvo a punto de suicidarse después de sufrir una agresión sexual, la cual también le llevó a abandonar el mundo de la moda.

"Me ahorqué", ha declarado el intérprete de Smallville o Black Mirror, "todo sucedió muy rápido y yo estaba colgando". Ritchson ha explicado que el intento de quitarse la vida tuvo lugar en el ático de su casa en Encino, en California, e incluso dio detalles como que utilizó para ello un largo cable de color verde.

Sin embargo, según ha puntualizado, en el último minuto tomó la decisión salvarse a sí mismo, muy poco antes de desmayarse, y únicamente tras tener una visión de sus hijos —Calem, Edan y Amory, de 11, 10 y 8, respectivamente— cuando tuviesen unos 30 años.

"Me pedían con mucha serenidad que no lo hiciese, y me decían que querían que yo estuviera ahí, vivo y parte de sus vidas", ha dicho sobre lo que le dijeron en la visión sus ya crecidos hijos, los cuales comparte con su esposa durante casi 20 años, Catherine Ritchson.

El actor ha puntualizado que inmediatamente después buscó ayuda profesional, lo cual derivó en en un diagnóstico bipolar. Y ha recordado que por entonces tenía 36 años. Cuatro años más tarde, recién entrado en la cuarentena, ha añadido, descurió que también había estado viviendo con TDAH —trastorno por déficit de atención e hiperactividad—.

Ritchson ha explicado que aquel intento de suicidio se produjo tras años de sufrir agresiones sexuales las cuales primero se produjeron en la industria del modelaje, que abandonó, y luego durante sus años como intérprete.

"Me rompieron", ha dicho, "hay muy pocas cualidades redentoras en trabajar en esa industria [la del modelaje]". "Seamos sinceros, es como un tráfico sexual legalizado: no está regulada y es un secreto muy conocido que si te contratan para un trabajo básicamente te están pasando a un fotógrafo para que trafique contigo", ha afirmado.

El actor no es capaz, "con las dos manos", de contar "la cantidad de veces y situaciones" en las que le colocaron "en ambientes horribles donde el objetivo era el abuso sexual", añadiendo que "el cheque" era "la zanahoria" para seguir ahí, porque estaba "desesperado por sobrevivir". "Era bastante frecuente", ha puntualizado.

Asimismo, ha rememorado un momento clave: "Me contrataron para una sesión fotográfica con un fotógrafo muy famoso. Me enviaron a su habitación de hotel a hacer desnudos bajo la promesa de que, si lo hacía, él me conseguiría una campaña muy lucrativa para una revista y una marca de ropa. Y fui agredido sexualmente por este tipo".

Además, ha señalado que una vez en la industria televisiva, otro hecho horrible le pasó factura a su salud mental, cuando se asoció para un proyecto cinematográfico en el que tenía muchas esperanzas, pero que acabó amenazado por esta socia.

"Esta mujer me dio un ultimátum para que fuera a su habitación y me dijo que, si no iba, no solo destruiría este negocio sino a mí llamando a [el portal de noticias sensacionalista] TMZ para afirmar que la había agredido sexualmente", ha recordado. Si bien las amenazas nunca llegaron a nada, Ritchson quedó devastado. "Estaba muy deprimido y no sabía cómo afrontarlo", ha explicado, así como que el intento de suicidio se produjo poco después.