Sánchez rechaza el referéndum que pide Aragonès y lo enmarca en la "precampaña electoral"

Tanto el Gobierno como el PSOE ya habían avanzado su rechazo al referéndum por la vía del artículo 92 de la Constitución planteado por Pere Aragonès, y este miércoles lo ha hecho el propio presidente, Pedro Sánchez, quien ha apuntalado la negativa del Ejecutivo a la propuesta durante su gira por Oriente Próximo, en concreto, desde Doha (Catar). No está de más, ya que el presidente de Cataluña ratificó su petición y, ante el rechazo del Gobierno, añadió que "lo que hoy es un no, mañana será un sí". Sánchez ha insistido en el 'no' y ha enmarcado la propuesta en la "precampaña electoral" de los comicios en Cataluña, que se celebrarán el 12 de mayo.

"No sé por qué es una noticia lo que pide, en este caso, Esquerra Republicana, y tampoco será noticia la posición del Gobierno", ha dicho durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo en Catar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, en la jornada final de su gira por Oriente Próximo, que es la segunda desde que fue reelegido tras las elecciones del 23J.

De esta forma, y en sintonía con lo que ya había manifestado la ministra portavoz, Pilar Alegría, y otros titulares del Gobierno, Sánchez ha vinculado la propuesta de Aragonès con las elecciones en Cataluña y la ha rechazado tanto como jefe del Ejecutivo como secretario general del PSOE. A su juicio, ni el planteamiento del president catalán es noticia, como tampoco lo es la negativa de Moncloa y de los socialistas.

Aunque ha tildado de "un poco excesivo" hacer bandera del candidato del PSC para la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, debido a que se encontraba con su homólogo catarí compartiendo rueda de prensa a escasos metros, sí ha tenido unas palabras para el mismo. "Si hay alguien que pueda unir y servir a los catalanes tiene un nombre y un apellido, que es Salvador Illa", ha zanjado.

Con la pregunta '¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente?', de respuesta binaria (sí o no) y sin participación mínima ni mayoría necesaria, el presidente catalán no dudó en lanzar un órdago al Ejecutivo central, que lo rechazó poco después de su planteamiento, una posición que ahora Sánchez reafirma.