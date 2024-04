Belén Esteban vive un reencuentro muy especial en su viaje a EEUU: "Me voy con el corazón lleno de amor y de orgullo"

MOVISTAR PLUS

Belén Esteban es una gran amante de los viajes y por ello no es de extrañar que siempre que pueda aproveche para hacer una escapada. Prueba de ello ha sido la Semana Santa. Durante todas las vacaciones de Pascua, la colaboradora televisiva y su marido, Miguel Marcos, han visitado EEUU, y así lo ha mostrado a través de su perfil en Instagram.

Posando especialmente contenta, la que fuera colaboradora de Sálvame ha visitado Los Ángeles y Las Vegas, donde no solo ha disfrutado del paisaje, sino que el buen tiempo también la ha acompañado. Junto a su esposo y su hija Andrea, la de Paracuellos ha celebrado el bonito reencuentro familiar tras tanto tiempo separados.

"Semana Santa en familia. Me voy a España con el corazón lleno de amor y de orgullo. Siempre te he enseñado a ser constante y sacrificarte por lo que quieres hacer, y lo has conseguido. Eres lo que más quiero en mi vida, nos sentimos muy orgullosos de ti", ha escrito Belén refiriéndose a su hija.

Y es que, por muchos kilómetros que las distancien, lo cierto es que no puede estar más feliz por ella. Andrea se encuentra en el otro lado del charco haciendo lo posible por vivir la vida que siempre había querido, por lo que tanto su madre como Miguel Marcos solo pueden desearle lo mejor. Así, este viaje no ha sido solo de descanso, sino también de reencuentro.

Andrea lleva ya varios años viviendo fuera de España. Primero pasó una temporada en el Reino Unido, donde estuvo estudiando, y ahora ha seguido con su carrera en EEUU. Como así lo ha indicado su madre, prefiere vivir alejada de la vida pública y, por ello, Belén no duda en apoyarla en todo lo que necesite.