Madrid recauda Patrimonio por primera vez en 16 años... y teme una fuga de capitales

La campaña de la Renta 2023 comenzó este miércoles, pero no fue la única: también se inició el plazo para declarar el impuesto de Patrimonio y lo hizo con una importante novedad en la Comunidad de Madrid. Por primera vez desde 2008, este tributo se recaudará en la región, tras la recuperación parcial que impulsó el PP el año pasado como respuesta al aval del impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas por parte del Tribunal Constitucional (TC).

Los contribuyentes madrileños que posean más de tres millones de euros de fortuna personal tras aplicarse las exenciones reguladas tendrán que presentar la liquidación del impuesto. Estos obligados tributarios ya declararon el año pasado el impuesto temporal implantado por el Gobierno central. En Madrid fueron un total de 10.302 personas, que pagaron algo más de 555 millones, una cifra que representó el 90% de todos los ingresos del tributo, que fueron 623 millones.

La consejera madrileña de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, recordó este miércoles que los ingresos reales se desviaron mucho de las previsiones que se habían hecho y que ascendían a unos 1.500 millones. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, y tras informar del relanzamiento de la deducción de estímulo a la inversión extranjera que naufragó en 2023, la responsable autonómica también expresó sus temores a que la campaña del impuesto de Patrimonio acabara evidenciando una fuga de grandes capitales.

"Estamos convencidos de que las empresas y los individuos habrán tomado las medidas correspondientes para poder decidir dónde está mejor su capital", señaló Albert. El Gobierno regional no hace estimaciones de cuántos contribuyentes declararan en la campaña de Patrimonio recién comenzada, pero señala como "probable" una recaudación de este impuesto "en torno" a los 500 millones". Incluso, no extrañaría que fuera una cantidad algo inferior por esa posible salida de capitales. Por esta misma circunstancia, otros, incidió la consejera, "no habrán llegado nunca".

A nivel nacional, la situación es totalmente diferente, porque la Agencia Tributaria informó este miércoles que la recaudación por el impuesto de Patrimonio podría dispararse este año más de un 61%, a pesar de que espera que el número de declarantes caiga. En concreto, el organismo adscrito al Ministerio de Hacienda espera recibir esta campaña 223.119 liquidaciones, 6.360 menos que el año pasado (-2,8%), pero a la vez prevé ingresar 1.980 millones, 753 más que en 2023.

El organismo atribuye la caída de declarantes al hecho de que algunas comunidades autónomas han elevado el mínimo exento de este impuesto en el último año. Mientras, el importante repunte de la recaudación se relaciona directamente con el hecho de que Madrid y otras comunidades como Galicia y Andalucía hayan retirado las bonificaciones que mantenían de este impuesto para evitar que sus contribuyentes tuvieran que pagar el impuesto de Grandes Fortunas, unos ingresos que van a parar a las arcas del Estado, mientras que los vinculados a Patrimonio acaban en las haciendas autonómicas.

Habrá que esperar para conocer cuántas liquidaciones hacen los contribuyentes y cuántos recursos ingresará Madrid por esta vía. En noviembre del año pasado, desde el Ejecutivo regional se afirmó que lo que se recaude a través de este impuesto "se devolverá" a los madrileños con nuevas bajadas de impuestos, aunque no se dijo ni cuáles ni cuándo y de momento no se ha precisado nada al respecto.