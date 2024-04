Naomi Asensi acude a urgencias tras someterse a una operación de reducción de pecho: "Tengo tantos hematomas..."

Naomi Asensi, una de las participantes más populares de La isla de las tentaciones, pasó por quirófano hace unos días para someterse a una operación de reducción de pecho, a pesar de que, tal y como confesó en su canal de Mtmad, le "daba mucho miedo".

Recientemente, la ganadora de GH VIP ha recurrido de nuevo a sus redes sociales, pero, esta vez, para compartir su diagnóstico médico, después de sufrir un contratiempo de salud inesperado que le hizo acudir a urgencias en mitad de su postoperatorio.

Hasta ese momento, la influencer se encontraba muy satisfecha con el resultado de esta cirugía de estética, pues había obtenido un resultado muy natural como ella quería -"Me las veo pequeñas", expresó la televisiva-. Sin embargo, de un momento a otro, su positiva experiencia con el postoperatorio dio un giro drástico.

"Me estoy yendo corriendo a urgencias porque se me ha saltado un punto lavándome el pelo", ha comentado la joven, asustada, a través de su perfil de Instagram. En este sentido, era la primera vez que se lavaba el cabello en la ducha de su casa, pues no podía levantar los brazos tras la intervención por recomendación médica.

Afortunadamente, su visita a las urgencias del hospital se ha quedado tan solo en un susto, pues no se había roto ningún punto de sutura, sino que era sangrado. "Estoy viva. Al final no era un punto. Simplemente, he sangrado del agua caliente, porque como tengo tantos hematomas... No sé, porque ha salido por un lado, pero me han dicho que no pasa nada", ha explicado la expareja de Adrián Blanch.

Después de actualizar sobre su estado de salud, la influencer ha terminado bromeando al respecto. "Es decir, puedo seguir haciendo la tonta y moverme, que no pasa nada", ha expresado Naomi, quien, pese a su reducida movilidad tras su intervención, ha compartido varios vídeos bailando en la plataforma de TikTok.