Lucas Curotto, de 'OT 2023', rompe con su novia: "Ella no tiene celos de Naiara, si la relación se ha acabado es por otros motivos"

Llevaba mucho tiempo rumoreándose que Lucas Curotto, de OT 2023, y su novia, Claudia López, habían roto. Sin embargo, el vídeo-pódcast En todas las salsas, de Mtmad, ha confirmado la noticia, pues ha contado con el testimonio del entorno de ella.

El concurso del uruguayo estuvo muy marcado por su gran relación con Naiara, y muchos eran los que veían más que una amistad, aunque ellos siempre lo han desmentido. Pero los fans del talent de Prime Video han estado atentos a cualquier mínimo detalle del que pudieran sacar una doble lectura o un atisbo de información que desvelara que esto era así.

Por ello, las redes sociales de Lucas y Claudia no han pasado desapercibidas, y fue la pasada semana cuando saltaron los rumores de ruptura después de que ambos borraran de sus cuentas de Instagram las fotos que tenían juntos. Además, ambos tenían una mascota, George, un hurón al que le habían puesto incluso sus apellidos. Pero en la foto que ella tiene publicada del animal se editó el texto para borrar los apellidos "Curotto López" y dejar simplemente "George".

Ambos continúan siguiéndose en redes, por lo que esto apuntaría a que quizá su relación sigue siendo buena. Pero han comenzado a surgir tuits atacando a Lucas que muchos creen que están escritos por la madre de Claudia, algo que ella se ha encargado de desmentir.

Y es que la que fuera novia del triunfito durante más de cuatro años emitió un comunicado en sus stories para pedir respeto ante todas las informaciones que estaban surgiendo y todo el hate que se estaba volcando hacia ella y su familia -algo que comenzó hace tiempo-, pues también se había tergiversado un vídeo que su padre publicó para apoyarla.

"Me paso por aquí para decir que, por favor, dejad ya de poner las cosas difíciles. Que no metáis a mi familia en nada, por favor. Que dejéis de hablar de mí y mi entorno, que dejéis de inventaros cosas y de hacer montajes totalmente falsos", escribió en sus redes. "Dejad de crear, avivar y hacer bola de algo que no es y no merece la pena. Solo pido respeto hacia mí y mi familia, no quiero que se hable más de mí, no quiero polémicas".

"Necesito desaparecer un tiempo, el que crea yo necesario, de redes y todo este mundo, por mi salud mental", añadió. "Respetad, pero sobre todo sed buena gente y no hagáis el mal a nadie. El odio no lleva a ninguna parte".

Habla el entorno de Claudia

Parece que el entorno de Claudia coincide con ella, pues también están siendo foco de estas críticas, y así lo han asegurado en En todas las salsas, video-pódcast de Mtmad.

"(Claudia) está molesta, te lo puedo decir de manera directa porque he hablado con el entorno", ha asegurado Javier de Hoyos. "Está muy cansada porque dicen que es mentira que ella tenga envidia de Naiara. Están cansados de que se diga todo el rato que están en contra de Naiara y publicando cosas. Se están sacando cosas de contexto".

"Claudia en ningún momento tiene celos de Naiara y, si la relación se ha acabado, es por otros motivos", ha sostenido. "La familia no quería de manera directa confirmar la ruptura porque preferían que fuese Claudia la que hablase, pero están muy preocupados por ella porque está muy afectada, la está sobrepasando todo este tema".

Aun así, la joven no quiere pronunciarse más públicamente, pues en el programa aseguran que "Mtmad se puso en contacto con ella por si quería hablar de este tema" y ella no quiso.