Carlos Baute cumple 50 años y 30 en la música: "Me siento supermotivado, gracias al amor de mi vida, Astrid"

Carlos Baute cumplió 50 años el pasado 8 de marzo. El cantante venezolano lo celebró con una reunión familiar, a la que asistió su hijo mayor, José Daniel, y estos días, con un viaje organizado por su mujer, Astrid Klisans, a la Riviera Maya, México.

En ese paradisíaco lugar, la revista Hola ha entrevistado a la pareja, que se ha escapado con sus tres hijos comunes: Markuss, Liene y Alisse. A ellos y a su mujer debe el éxito personal y profesional que vive: "Me siento muy feliz por todo lo que he logrado hasta ahora. Supermotivado y sin duda, esta motivación es gracias al amor de mi vida, Astrid, y a mi familia. Yo trabajo en lo que más me gusta, mi pasión, la música, y tengo una familia maravillosa".

Baute cumple también 30 años en la música, lo que va a celebrar con una gira. Para él, "el éxito no es pegar un "boom", sino mantenerse en el tiempo".

El artista dice que no cambiaría nada de su vida anterior. "Si haces algo negativo en el pasado, habré pedido perdón en su momento, pero volver atrás y decir 'esto no lo haría', no".

Sus hijos son lo que le producen un amor infinito, aunque es a su mujer a quien dedica su mayor admiración. "Creo que estoy más enamorado de ella que cuando nos casamos -hace 12 años-. Soy afortunado por tener al amor de mi vida al lado, con salud y unos niños maravillosos. Estoy muy enamorado".

Astrid, que participa en la charla, señala que su marido es muy detallista y que se mantiene joven porque hace mucho ejercicio, como ella. Y dice que en lo que ha cambiado es en la madurez. "Veo un Carlos más sereno, menos impulsivo y más enfocado".

En la familia Baute está incluido José Daniel (33 años), nacido de una relación cuando Baute era adolescente y que ahora vive en Inglaterra. El reencuentro con su hijo mayor, tras años de distanciamiento, ha sido un punto de inflexión en la vida del cantante. "Me hubiera gustado vivir más cosas con él, pero hoy día estamos aprovechando cada vez que estamos juntos".

El clan al completo pasa al menos las vacaciones de verano y las navidades junta. La compañía de José Daniel es muy grata también para Astrid. "Nunca imaginé que lo iba a querer tanto. Es de verdad una persona tan linda, tan cariñoso, tan buen chico, colaborador, educado, prudente... Qué chico tan increíble. Y los niños les quieren".

Baute añade que para él es "el niño perfecto" y admite que se parecen muchísimo: "Los genes son increíbles", exclama.

Carlos Baute y su mujer se reparten las tareas con sus hijos, aunque es ella quien pone las normas. Los cinco salen a montar en bici, aunque a Astrid lo que le apasiona es el running y montar a caballo.

Baute tiene un sueño: "Seguir viviendo de la música. Tengo un proyecto con mi mánager, crear una discográfica para dar oportunidad a nuevos talentos".