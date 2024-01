Carlos Baute publica un divertido vídeo con su hijo José Daniel en el que bromean sobre su parecido físico

Carlos Baute y su hijo José Daniel están recuperando el tiempo perdido. Desde que padre e hijo se reconciliaran, ambos se encuentran en su mejor momento y están disfrutando el uno del otro. Ahora, están más unidos que nunca y así lo han querido demostrar en sus redes sociales en numerosas ocasiones.

El cantante ha compartido un vídeo en su cuenta de Instagram en el que ambos bromean con su más que evidente parecido físico. "Repuesta a todos los que nos dicen que somos iguales jajajaja. Es broma familia", escribía el artista en el pie de foto del vídeo. En el mismo, se puede ver a José Daniel, de 33 años, interpretando un audio que es tendencia en la red: "Me choca que me digan: ay, te pareces mucho a tu papá. ¿A quién quería que me pareciera? Preocúpense cuando me llegue a parecer al lechero o al carnicero".

No obstante, esta no es la primera vez que padre e hijo comparten vídeos riéndose de su situación en las redes sociales. Hace apenas una semana, el cantante de Colgando en tus manos subió una publicación en la que ambos interpretaban una escena en el colegio, algo que nunca pudieron hacer.

"Ya he montado varios vídeos seguidos con él, pero les diré la verdad. Esto nos hace estar juntos, reírnos de las payasadas, intentarlo varias veces y pasarlo bien. Aunque seamos grandes, siempre nos emocionamos", escribía Baute en el post.

José Daniel nació fruto de la relación que tuvo Baute con Nayera Arellán cuando solo tenía 15 años. Sin embargo, el cantante desapareció de su vida y, hasta hace apenas unos años, el joven malvivió en Baeza. En 2013, la Justicia reconoció que el venezolano era el padre biológico del joven y fue entonces cuando comenzó una auténtica batalla legal que se prolongaría hasta 2020.

Al final, la disputa terminó en acuerdo en plena pandemia. Ambos hicieron pública su reconciliación y ahora se encuentran intentando recuperar el tiempo perdido.