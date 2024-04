Era uno de los fichajes estrella de Supervivientes 2024, pero, lamentablemente, tuvo que abandonar poco después del estreno debido a una lesión que la obligó a regresar a España. Pero, tras su vuelta, la hija de Guti y Arancha de Benito ha concedido una entrevista en la que asegura que se ha quedado con ganas de volver al reality.

"Me han detectado una hernia discal", ha dicho en exclusiva a Lecturas. "La última opción es hacerme una operación, pero espero que no sea necesario. Ojalá me den la oportunidad de regresar el año que viene".

La joven de 24 años también ha revelado el mayor miedo que tenía al ir al concurso, su regreso: "Cuando volví de Honduras, mi hijo me parecía otro niño. Temía que no me reconociera, pero lo hizo".

"Ser madre es lo mejor que me ha pasado y no lo cambiaría por nada, me da igual lo joven que sea, quiero tener más hijos", ha defendido. "La verdad es que mi hijo no era previsto, fue una sorpresa, la mejor sorpresa que me he llevado nunca".

"En adelante me casaré y tendré más bebés. Poco a poco", ha confirmado. "Me gustaría casarme por la iglesia y en Sevilla, porque me encanta la ciudad. Ya tengo el diseño del vestido".

Además, Zayra Gutiérrez también se ha pronunciado sobre su infancia. "En mi adolescencia no lo pasé bien, soy muy sensible, las cosas me afectan. Fui rebelde porque era un culo inquieto", ha asegurado. "Ha habido momentos en que he tenido que ir a psicólogos a reforzarme. Gracias a ellos he seguido adelante".

La exsupervivientes ha desmentido esa tan comentada mala relación que dicen que tiene con su padre, Guti, y ha dicho que le quiere y siempre le querrá. Y no solo a él, también a su actual mujer, Romina Belluscio, a la cual describe como una "segunda madre" que la ha ayudado en muchos de sus problemas.

"(El divorcio de mis padres) me dio mucha pena y me afectó porque me hubiese encantado verlos juntos toda la vida. Pero hay veces que el amor se acaba y, en su caso, se acabó", ha recordado también. "No lo pasé mal porque ni mi padre ni mi madre me lo han hecho pasar mal, al revés. No me ha faltado el cariño de ninguno de los dos".