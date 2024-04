Zayra Gutiérrez confiesa qué concursante de 'Supervivientes 2024' la ha decepcionado: "No he visto su apoyo"

Zayra Gutiérrez estaba muy ilusionada por formar parte de Supervivientes 2024. La joven llegó a Honduras con ganas de darlo todo y poder alzarse con el premio. Sin embargo, lo que no se habría imaginado jamás la hija de Guti es que tendría que regresar de nuevo a su casa por unos fuertes dolores.

Así, con muletas y una gran pena, finalmente la hija de Aranxta de Benito volvió a Madrid, donde tuvo que hacerse una serie de pruebas para saber cuál era el motivo detrás de sus males. Ahora, mucho más tranquila tras tener un diagnóstico, la influencer no ha querido alejarse al completo del programa.

Por eso ha acudido a la última gala del reality en el que ha explicado de primera mano como fueron su corta, pero intensa estancia en la isla. Sin pelos en la lengua, Zayra ha querido confesar cómo fue su relación con sus compañeros, y en especial ha hablado del concursante que más la decepcionó.

Como así le ha explicado a Sandra Barneda, durante los días que convivió con el resto de participantes, ella vivió algunos de sus peores momentos, por lo que le hubiera gustado tener el apoyo del resto, en especial el de Claudia. "Sabéis que era amiga, yo allí lo he pasado muy mal y no he visto el apoyo de Claudia en todo momento", ha asegurado muy apenada.

De hecho, no ha dudado en comparar su situación con la que Makoke está viviendo con Laura Morlote, ya que la peluquera no defendió a la colaboradora ante las duras críticas de Laura Matamoros. Aun así, Zaya no quiere perder su relación y por eso quiere que, una vez Claudia vuelva a España, ambas puedan hablar largo y tendido.

"Tendré que hablar con Claudia y le diré", ha explicado la joven ante la pregunta de la presentadora de una posible reconciliación. Aunque, lo cierto es que también ha tenido unas palabras para Mario, el novio de su por ahora amiga: "Está todo el rato quejándose, de absolutamente todo. Creo que no sabe dónde está".

De hecho, cree que como ambos van juntos en su caso es muco más sencillo el programa: "Es una ventaja ir en pareja y más verlo todo el rato, ver cómo se besan, como se abrazan, que duermen juntos…".