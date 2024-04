Carmen Borrego: "He pasado muchos años en los que acordarme de mi padre me hacía daño. Pero puedo decir que le perdono"

Carmen Borrego (57 años) ha tenido que abandonar Supervivientes por prescripción médica, aquejada de ansiedad reactiva. Antes de regresar a España, la hija pequeña de María Tera Campos ha subido al llamado "puente de las emociones" del programa, donde ha tenido que abordar dos asuntos de lo más duros: el suicidio de su padre y la separación de su hijo, que ignoraba por completo.

"Siempre me he considerado una niña muy feliz, con una familia muy unida, con unos padres maravillosos… pero en plena adolescencia me llevé el primer palo de mi vida (el suicidio de su padre, José María Borrego), un palo que quien lo haya recibido sabe que es difícil de superar y más a esa edad. La vida me hizo madurar a base de dolor", fue lo que dijo Carmen.

"Luego te recuperas, pero siempre te queda esa herida abierta de un padre al que yo amaba profundamente y que se fue de una manera violenta y muy dura para mí. Con los años he conseguido reconciliarme con él, pero he pasado muchos años en los que acordarme de él, me hacía daño, mucho daño. Hoy puedo decir que le sigo amando, que le perdono. Que donde esté le digo que le quiero y que le he querido siempre… que me perdone, si alguna vez no entendí lo que hizo, que me perdone, por favor", ha señalado presa del dolor.

El tiempo ha jugado a favor de la superación de este trance, no así el olvido. "Lo vas entendiendo según vas creciendo, pero llegan los momentos importantes de tu vida, como cuando eres madre y tienes a tu primer hijo y dices ‘te lo has perdido’ y no entiendes que esa persona se fue porque estaba enferma, piensas que se lo ha perdido porque ha querido".

"Y hasta llegar a la conclusión que nunca quiso hacernos daño pasan muchos años de tu vida… demasiados. Yo, con este tema, poder llegar a decir ‘te perdono’ me ha dado la paz, me ha dejado vivir tranquila, algo que durante muchos años de mi vida me ha marcado".

Carmen también ha tenido palabras para su madre, María Teresa Campos, que falleció el 5 de septiembre de 2023: "El día que se fue mi madre cambió mi vida para siempre". Y reconoce que aún no se ha hecho a la idea: "Vamos tan corriendo en la vida que no tenemos tiempo ni a pasar el duelo. Aquí (en Honduras) me he dado cuenta de que nunca más va a estar. Espero que esté bien donde esté. Le pedí muchas veces a Dios que se fuera para que dejara de sufrir. Siempre se quedarán esos últimos momentos en nuestro corazón y en la intimidad".

Carmen Borrego y Sandra Barneda en 'Supervivientes'. MEDIASET

Finalmente, Carmen ha sabido ya de la reciente separación de su hijo, José María Almoguera y Paola Olmedo. Y su sorpresa no ha podido ser más expresiva: "¿Qué ha pasado? No me lo puedo creer... Yo cuando me vine estaban muy bien. Todo estaba correcto cuando me despedí de él. Siempre he pensado que era muy feliz con Paola. No sé qué ha ocurrido".