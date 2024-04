Drake Bell da nuevos detalles sobre su sentencia por poner en peligro a una menor

Tras haberse sincerado públicamente en la docuserie Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV sobre los abusos sexuales de los que fue víctima por parte de su entrenador de diálogoso en las series de Nickelodeon en las que participó, Drake Bell ha decidido ahora hablar sobre por qué se declaró culpable en 2021 de dos delitos contra una menor.

El actor y músico, que fue condenado a dos años de libertad condicional y a 200 horas de servicio comunitario, admitió los dos cargos: uno, grave, de intento de poner en peligro a una menor, y otro de difusión de material perjudicial para una menor. Ambos estaban en relación a unos mensajes de texto inapropiados que envió a una adolescente de 15 años en Cleveland en 2017.

Ahora, Drake, en una aparición en el pódcast Not Skinny But Not Fat ha querido dar nuevos detalles sobre aquel proceso, en el que la joven le acusó de "pedófilo". "Yo respondí a algunos mensajes directos. Fui increíblemente irresponsable, me metí en conversaciones que no debería haber tenido y terminé descubriendo que hablaba con alguien con quien no debería haber estado hablando", ha comenzado diciendo.

"Todo aquello se convirtió en una enorme bola de nieve a través de acusaciones que no eran ciertas. Pero me estaban investigando, lo que fue realmente difícil para mi familia. Afortunadamente, después de 18 meses de citaciones por mis redes sociales, [revisando] mis ordenadores, y llamando a testigos y todo, resultó que gran parte de lo que se me acusaba no era verdad", ha asegurado.

Aun así, él se declaró culpable. Y esta es su explicación: "Tuve varias conversaciones sobre esto y asumí mi responsabilidad, por eso terminé declarándome culpable. Financieramente está en números rojos, acababa de tener un hijo y no quería hacer que mi familia pasara por más, así que finalicé el proceso de la manera en que lo hice y, bueno, muy arrepentido".

Según Bell, tuvo que "lidiar con demasiadas cosas" para las que no tenía "las herramientas necesarias", tomando decisiones "que no debería"haber tomado" y que le hicieron "mucho daño" a personas que él quería. El actor de 37 años ha matizado además algunos detalles del juicio, afirmando de paso que The New York Times hubo de retractarse dos años después de algunas falsedades en lasque incurrieron, como que había sido registrado como delincuente sexual o que se declaró culpable de agresión sexual, lo que no es cierto.

"Finalmente descubrí [su edad] y corté las comunicaciones. Las cosas se pusieron, creo que ella se cabreó, porque todavía venía a los conciertos, pero yo hice todo lo posible para mantener la distancia", ha apuntado, así como que, según él, y para acabar, "hubo testigos que estuvieron en el concierto todo el tiempo que refutaron su versión, personas que ni siquiera relacionadas conmigo, sino sus amigos y su familia, que demostraron que muchas de las cosas que ella dijo sobre el envío de fotografías inapropiadas y demás no habían ocurrido"