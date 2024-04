Matthew Underwood, de 'Zoey 101', asegura que fue agredido sexualmente por su agente cuando tenía 19 años

El terremoto en la industria de Hollywood que ha supuesto la docuserie Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, con multitud de exestrellas infantiles y trabajadores de Nickelodeon asegurando que había un tóxico ambiente de trabajo, ha tenido este pasado fin de semana un nuevo capítulo: el del actor Matthew Underwood.

Después de que se abriese la caja de Pandora con las declaraciones de Drake Bell hablando de los abusos sexuales de los que habría sido víctima por parte de su coach de diálogo e interpretación —con la connivencia del productor, showrunner y cabeza visible del proyecto de la cadena, Dan Schneider—, ahora ha sido Underwood quien ha utilizado su Instagram para afirmar que fue violado por su exagente.

Underwood, que había sido criticado en redes por permanecer impasible ante lo que contaba la serie documental, ha comenzado su publicación asegurando que él, con 12 años, fue víctima de "toqueteos" por parte del mejor amigo de su padrastro, así como, más tarde, y ya dentro de la famosa serie Zoey 101, fue violado por su representante.

"Cuando tenía 19 años, fui acosado y luego agredido sexualmente por quien era mi agente en ese momento, el mismo que se había pasado una enorme cantidad de tiempo ganándose mi confianza como amigo y mentor. Otra vez más, había sido traicionado y la imagen que tenía de mí, rota en mil pedazos", ha asegurado.

Underwood añade que lo denunció en aquel momento a la agencia "e inmediatamente lo despidieron", pero que "todavía está activo en la industria". "Esta experiencia provocó que me fuera de Los Ángeles y pusiera fin a mi carrera dentro de la interpretación", ha señalado, un retiro que duró unos 8 años.

El intérprete, que ahora tiene 33 años, ha añadido que, si ahora quiere compartir su historia, ha sido por la cantidad de correos que ha recibido llamándolo "defensor de pedófilos" por no hablar públicamente de la docuserie ni haber participado en esta.

"Me imagino que muchos de mis amigos en el negocio están siendo igualmente acosados si no se dignan a hablar, por lo que cuento esto con la esperanza de que algunos de vosotros podáis entender que únicamente porque una persona no grite a los cuatro vientos que los pedófilos son malos o que algunas personas pueden ser lo peor de lo peor, no significa que no tenga sus propias razones, tan personales como acertadas, para guardar silencio", ha continuado.

Por último, Underwood ha aclarado que él "nunca tuvo una mala experiencia" durante el tiempo que estuvo en Nickelodeon ni trabajando con Schneider. "No tengo nada que añadir a esa conversación. Me gusta creer que la gente tiene la capacidad de ser mejores personas y Dan parece reconocer que fue un imbécil en el pasado", ha finalizado.