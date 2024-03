Drake Bell afirma que la respuesta de Nickelodeon tras confesar los abusos sexuales que sufrió es "bastante vacía"

Las declaraciones de Drake Bell dentro de la docuserie Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, en las que detalló los abusos sexuales que sufrió siendo menor por parte de Brian Peck, el entrenador de diálogo con el que ensayaba sus guiones, ha hecho que todos los implicados le hayan mostrado su apoyo, desde su entonces compañero y amigo Josh Peck —su coprotagonista en la serie Drake & Josh— hasta la propia cadena, Nickelodeon.

Sin embargo, en la primera entrevista que ha concedido Drake después del estreno de la serie del canal Investigation Discovery, al pódcast The Sarah Fraser Show, ha dado a conocer lo que opina sobre la respuesta de la cadena infantil ante las revelaciones que han hecho tanto Bell como otros trabajadores de aquella época, considerados por muchos los "años dorados" de la compañía.

"Se acogen muy bien a esa respuesta de 'Se puede aprender de las heridas', pero porque no son capaces de decir que desconocían todo esto ni lo que había sucedido, ni nada de nada", ha comenzado diciendo Bell, explicando que las palabras de la cadena son,en su opinión, un cliché apenas modificado "probablemente por parte de algún gran abogado de Hollywood".

Por eso mismo, la respuesta de Nickelodeon es a su juicio "bastante vacía". "Quiero decir, todavía emiten nuestros programas, aun se pueden ver en su canal. Y mientras yo tengo que estar pagándome terapia para saber cien por cien lo que ocurrió", ha puntualizado Bell. Ciertamente por ahora Nickelodeon no ha dado a conocer que vaya a eliminar parte de su parrilla.

"Si hubiera voluntad, si de veras hubiera alguna pizca de verdad detrás de esas palabras de que lo sienten y están preocupados habrían hecho algo más que unas palabras en una página web que claramente les ha mandado responder alguna autoridad legal de su equipo", ha dicho Bell, quien además también ha comentado que se decidió a participar en la docuserie por una de las directoras, Emma Schwartz.

Según Drake, Schwartz fue "tan sensible" con él y se sentía "tan a gusto" hablando con ella en sus primeros correo electrónico que quería decirles que sí, pero no se veía capacitado. "Era muy cómodo hablar con ella, pero yo estaba pasando por muchas cosas en mi vida personal y acabé ingresando en rehabilitación. Fue después de mucha terapia y de trabajar la mente y desenterrar todas estas cosas que no había enfrentado que pensé que tal vez era un buen momento para volver a comunicarme con ellos y decirles, 'Oye, todavía no estoy al 100%, pero estoy cada vez más cerca de estarlo".

El portavoz de Nickelodeon, en su momento, dijo: "Estamos consternados y entristecidos al enterarnos del trauma que Drake Bell ha sufrido y elogiamos y apoyamos la fuerza necesaria que ha tenido para seguir adelante con su vida. Sin embargo, no podemos corroborar ni negar las acusaciones de comportamientos de producciones de hace décadas. Nickelodeon, en su política de empresa, investiga todas las quejas como parte de nuestro compromiso de fomentar un ambiente de trabajo seguro y profesional, libre de acoso u otros tipos de conductas inapropiadas".