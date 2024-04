AFP via Getty Images

Trevor Phillips, un exempleado de la Donda Academy de Kanye West, ha presentado los documentos necesarios para hacer oficial su demanda contra el rapero por sus políticas dentro de la escuela, donde asegura que llegó a tener un extraño plan para el futuro de los menores, inculcándoles una retórica antisemita.

Phillips explica que se incorporó al equipo de trabajo del músico de 46 años a finales de 2022, justo cuando las controvertidas polémicas sobre los comentarios de Ye contra los judíos, las mujeres e incluso las personas racializadas alcanzaron su punto máximo, siendo defendido por la ideología ultraderechista estadounidense.

Sin embargo, según explica Phillips en los documentos obtenidos por varios medios norteamericanos y que se alargan durante 47 páginas, la primera tarea que se le asignó fue la de aumentar la producción de algodón para la marca de moda de Kanye. Y, poco a poco, sus encargos dentro del organigrama comenzaron a abrirse rápidamente a otros campos.

Como resultado, en un momento dado le asignaron la dirección de la Donda Academy, que en aquel momento sufría las consecuencias de las salidas de tono públicas del rapero. Pero el problema surgió cuando estas declaraciones las comenzó a hacer al personal y a los estudiantes.

Phillips, afroamericano, afirma en la demanda que llegó a sufrir "una grave discriminación, acoso y represalias directamente de Kanye West", de quien asegura además haber presenciado además ataques homofóbicos y antisemitas a otras personas.

Entre otras cosas, el extrabajador detalla que fue testigo directo de cómo Ye, en innumerables ocasiones, profería gritos frenéticos a personas negras o que "predicaba a su personal obscenidades como 'los judíos quieren acabar conmigo' y 'los judíos son unos codiciosos".

También explica cómo Kanye le hablaba no pocas veces de su adicción a la pornografía, asegurándole que solía tener orgías todos los días, pero que en esos momentos estaba más centrado en la masturbación. Durante uno de esos encuentros, amenazó con atacar a homosexuales, explicando que no eran "verdaderos cristianos". "Bill Gates controla a los homosexuales para que no tengan niños por todo el tema del control de la población", afirma el demandante que fueron sus palabras.

En una cena que tuvo lugar en un restaurante de lujo en Los Ángeles, rememora Phillips en la denuncia, Kanye habría llegado a elogiar a Adolf Hitler abiertamente, diciendo de él que era "una buena persona". "Hitler era estupendo. ¡Un innovador! Inventó tantas cosas. Por él es que tenemos nuestros coches", son palabras que el demandante atribuye al rapero. La demanda incluye capturas de pantalla en donde West asegura que él mismo se encuentra "al nivel de Hitler".

Según el exempleado, Kanye, delante de dos menores, anunció que quería "afeitarles la cabza" y que tenía intención de construir "una cárcel" dentro de la escuela para poder meterlos "en jaulas". En otra ocasión advirtió a sus empleados de que no podían estar gordos o serían inmediatamente despedidos.

Por último, Phillips, que explica que Kanye lo despidió por mero capricho en mayo de 2023, en mitad una misa dominical, le pide al rapero una compensación económica de alrededor de 35.000 dólares. Esta no es la primera vez que la Donda Academy está en el ojo del huracán: ya hubo casos de despidos por racismo, negación del Holocausto y medicamentos caducados.