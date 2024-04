Escrivá se marcha de la sesión de control sin hacer uso de su turno de palabra por las interrupciones: "Esto denigra el Senado"

Con la mano alzada y diciendo que no. Así ha dejado este martes por la tarde el Senado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, que ha decidido marcharse sin usar su turno de réplica en una pregunta y ante las interrupciones de otros senadores del PP.

Durante la sesión de control al Gobierno, Escrivá ha arrancado su réplica a la senadora del PP, Inmaculada Hernández, sobre el refuerzo de la función pública señalando al presidente del Senado, Pedro Rollán, que no podía hablar por interrupciones e interpelaciones.

"Mientras estoy hablando, este señor que está a menos de un metro está hablando por teléfono y no me deja ni oír", ha apuntado Escrivá, en alusión a un senador sentado detrás de él. "La última vez, presidente, me interrumpieron tres veces y tuve que dejar de responder la pregunta", ha añadido.

Ante las quejas, los populares han decidido interpelar al ministro, que ha vuelto a quejarse ante Rollán. "Me están interpelando, me están interpelando", ha gritado desde la bancada mientras el presidente le rogaba que hiciera caso omiso de los comentarios. "Esta señora me dice que estoy montando el numerito", ha dicho Escrivá señalando a otra senadora popular y ante los comentarios del resto de la Cámara.

"Esto denigra el Senado", ha remachado Escrivá, que, visiblemente molesto, ha declinado usar su segundo turno de palabra y se ha marchado del pleno.